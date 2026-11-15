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Frente Amplío propone "acabar" con las herencias de las grandes fortunas: "Hay que poner justicia"

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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha anunciado este domingo que su formación propondrá también "acabar" con las herencias de las grandes fortunas puesto que generan "una desigualdad enorme" que, a su juicio, "no está justificada". "Hay que poner justicia", ha declarado.

"Si nosotros entramos fuertes en el próximo gobierno progresista, nos comprometemos a llevar como propuesta el hecho de acabar con la herencia a partir de cantidades importantes de dinero", ha señalado Colau durante una entrevista en el programa 'La Última Hora' de La Séptima, recogida por Europa Press.

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Colau ha adelantado así que, además de "atacar la vivienda", también "hay que poner justicia" con las herencias: "Hemos hablado del impuesto a los ricos pero hay otro factor de desigualdad muy grande en este país, que son las herencias. Una cosa es que heredes una serie de recursos mínimos del fruto del esfuerzo y el trabajo de tus familiares, y otra cosa son herencias de muchos millones de euros".

"No será una medida que afecte a la mayoría social, será una medida que, igual que el impuesto, afecte a las grandes fortunas, a aquellos que tienen millones de euros. No estamos hablando de la gente que tenga una, dos o tres viviendas; estamos hablando de gente que tiene fortunas", ha explicado.

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En este sentido, ha remarcado que se trata de "una cuestión de mala organización social" que "genera desigualdad y precariedad" y que, por ende, es necesario revisar dicha distribución de la riqueza no sólo "a través del impuesto a las grandes fortunas" sino también "tocando las grandes herencias".

"Vamos a introducir las herencias como propuesta, vamos a proponer tocar las herencias de las grandes fortunas. Mañana por la mañana nuestro portavoz Pablo Bustinduy dará los detalles", ha aseverado.

"QUIEN NO QUIERE ESTAR, NO SE LE PUEDE OBLIGAR"

Preguntada por la división de la izquierda alternativa, Colau ha negado que se deba a "cuestiones personales", alegando que eso sería "inaceptable" y estaría "fuera de lugar". "Quien no quiere estar, no se le puede obligar", ha esgrimido.

"No se podría aceptar que por temas personales no hubiera mayor unidad, creo que eso está fuera de lugar. Nos debemos a la ciudadanía, esto no es un grupo de amigos, esto no es un club social, esto es entrar en las instituciones para servir a la gente. Ningún tema personal podría justificar una decisión política", ha defendido.

Así las cosas, ha expresado que, si bien "alguna formación política no ha querido estar, se la ha invitado hasta el último momento", resaltando que "cada uno tendrá que responder por sus estrategias" y advirtiendo que lo que tiene que quedar "claro" es "quien es el adversario": "Nuestro adversario es un posible gobierno de la extrema derecha, de PP y Vox, y por lo tanto cada uno responde por sus decisiones".

"Yo misma, cuando se estaba conformando el Frente Amplio y antes de que se cerraran los acuerdos de coaliciones, expliqué públicamente que se podía hablar todo, que se podía cambiar el nombre, que se podía cambiar la candidata, que la gente nos estaba pidiendo unidad. Creo que todo el mundo vio lo que pasó. Quien no quiso no estuvo y quien quisimos estar porque creemos que nos jugamos mucho, estamos", ha sentenciado.

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