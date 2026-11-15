Frente Amplio plantea una tarifa plana ilimitada para autónomos que cobren menos del SMI

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(Actualiza la NA7080 con propuestas sobre los autónomos cambiando el titular y los primeros párrafos)

Madrid, 15 nov (EFE).- Frente Amplio ha planteado este domingo una batería de propuestas dirigidas a autónomos y pequeñas y medianas empresas, como una tarifa plana ilimitada de 80 euros para aquellos trabajadores por cuenta propia que cobren menos del salario mínimo interprofesional (SMI).

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En la actualidad, la tarifa plana de 80 euros está limitada a dos años para los autónomos que acaban de empezar con su actividad, pero Frente Amplio propone ajustarla no al tiempo, sino a los ingresos, de forma que siga mientras los trabajadores cobren menos del SMI.

Además, Frente Amplio ha informado en una nota de prensa de otras medidas para autónomos, la mayoría de ellas adelantadas por 'La Vanguardia', como reducir el papeleo con el IVA, de forma que los que facturen menos de 85.000 euros al año puedan presentar una sola declaración informativa anual en lugar de la trimestral, gracias a la transposición de la directiva sobre el IVA franquiciado.

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Por otro lado, para proteger el alquiler del pequeño comercio Frente Amplio propone contratos de alquiler comercial de mínimo cinco años, con tope a las subidas anuales y "derecho a indemnización si te echan para especular".

Y para las pymes, plantea una ventanilla única, digitalización y acompañamiento en los trámites, así como ayudas unificadas con plazos de resolución breves y un 'kit digital' para la economía social basado en software libre.

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Aparte de estas medidas, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado este domingo que la "familia elegida", como amigos y vecinos cercanos, puedan tener permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores.

Colau ha hecho este anuncio en un video publicado en la red social Instagram minutos antes del inicio del mitin de campaña de este domingo en Zaragoza, donde también se ha referido a esta cuestión.

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"Cuantísimas familias no pueden solo sobrevivir gracias a la familia biológica (...) y por lo tanto ya es hora de reconocer a la familia elegida", ha señalado en el mitin.

El objetivo, según ha explicado Frente Amplio en un breve comunicado, es incorporar en la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados con más protección laboral y permisos retribuidos que hoy solo existen para vínculos familiares en casos de enfermedad, hospitalización, fallecimiento, cuidados por dependencia y crianza de menores.

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El reconocimiento de estas redes, ha aclarado la candidatura de izquierdas, será voluntario y no implicará la imposición automática de obligaciones de cuidado. EFE