Figaredo insiste en que Vox y BNG pelean un escaño por A Coruña y bromea con que no hay protestas por ser domingo

15/11/2026 El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, visita A Coruña este domingo, a 15 de noviembre de 2026. POLITICA VOX

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El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha visitado A Coruña este domingo y, desde la Praza de María Pita, ha insistido en que su partido se disputa el último escaño por la provincia con el BNG, formación a la que ha acusado de "organizar movilizaciones violentas" para "atemorizar" a los votantes.

Las anteriores visitas de responsables de Vox, como Santiago Abascal o Jorge Buxadé, a la ciudad estuvieron marcadas por movilizaciones de colectivos antifascistas, que en el caso de Abascal se saldaron con cargas policiales y disturbios. Ante la ausencia de ellas, Figaredo ha bromeado: "Siendo hoy domingo, es posible que los violentos estén durmiendo".

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Ha acudido a la provincia, donde la formación está centrando sus esfuerzos electorales en Galicia, para mantener reuniones con gente del mar en Cee y Fisterra y "entender" los problemas del sector. Considera que este ámbito está "traicionado por quienes están gobernando en España desde hace 40 años", refiriéndose a la práctica totalidad de los gobiernos democráticos.

Entre los problemas a los que cree que se enfrenta, ha citado la regulación de la eólica marina, la entrada de producto importado y cuotas "abusivas" marcadas por Bruselas. Todo ello, ha opinado, está "matando" al sector.

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"Y todo eso Vox pretende cambiarlo", ha prometido. A continuación, ha asegurado que el último escaño por A Coruña está en disputa con el BNG y ha recalcado: "Quien tenga dudas debe saberlo". De este modo, ha contrapuesto a su cabeza de lista, Manuel Fuentes, "dispuesto a luchar por el campo y el mar" --en sus palabras--, "frente a a los que llevan 40 años sin hacer absolutamente nada".

"ES POSIBLE QUE LOS VIOLENTOS ESTÉN DURMIENDO"

Figaredo ha sido recibido por algo más de una veintena de afines y sin protestas, que, por el contrario, sí marcaron las visitas de Abascal y Buxadé en anteriores ocasiones. Pese a ello, un furgón de la Policía Nacional permaneció estacionado en María Pita antes y después de que el hasta ahora diputado de Vox atendiese a los medios y a sus militantes.

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Preguntado por la prensa por la ausencia de protestas y su valoración de la campaña en Galicia, ha culpabilizado al BNG de las movilizaciones y lo ha acusado de estar luchando "por todos sus medios" por que Vox no entre en el Congreso por A Coruña. Cabe recordar que, hasta ahora, este partido nunca ha obtenido representación en la comunidad autónoma.

"El BNG está haciendo todos los esfuerzos que pueden para organizar movilizaciones violentas, para atemorizar a quienes puedan decidir su voto libremente, para atemorizar a todas aquellas personas que puedan querer colaborar en la campaña y meter miedo, como digo, para que la gente no apoye a Vox", ha criticado.

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Dicho esto, ha defendido que las visitas de Vox pretenden que su "voz" llegue "sin manipulación", para lo que ha asegurado que recorrerán "hasta el último rincón de Galicia". "La idea es que todo el mundo nos pueda escuchar; y, siendo hoy domingo, es posible que los violentos estén durmiendo todavía, claro", ha concluido.

VOX REDOBLA SU PRESENCIA EN LA PROVINCIA

Precisamente, representantes del partido han redoblado en las últimas semanas su presencia en A Coruña --también en Pontevedra, pero quizás en menor medida-- al tratarse de la circunscripción gallega en la que, según los sondeos demoscópicos, tiene más opciones de entrar, ya que se estaría disputando un escaño con el BNG.

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Además de la visita de Figaredo, en la tarde del sábado, la portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, se reunió en A Coruña con representantes de la Asociación Gallega de Familias Numerosas (Afagan), acompañada por los candidatos número uno al Congreso y al Senado, Manuel Fuentes y Óscar Rodríguez Pino.