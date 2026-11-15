Feijóo pide concentrar el voto en PP para "abrir un tiempo nuevo" y acusa a Sánchez de liderar "con incompetencia"

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo, en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas, movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha defendido que España necesita "decencia, ambición y gestión" para abrir una nueva etapa política.

Durante su intervención, el expresidente gallego ha acusado al actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez de haber llevado al país a la "decadencia", con "un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas".

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El líder 'popular' ha reivindicado la gestión de su partido en los territorios donde gobierna y ha asegurado que "cuando gobierna el PP las cosas funcionan".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Cantabria y ha defendido que las políticas desarrolladas en la comunidad pueden trasladarse al conjunto del país.

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Para llegar a La Moncloa, el candidato ha reclamado "la implicación de los 102 municipios" de la comunidad para impulsar el cambio político y ha insistido en que este "no se hace desde un despacho", sino "pueblo a pueblo, calle a calle y casa a casa".