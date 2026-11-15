Ester Muñoz denuncia que otro tren ha descarrilado mientras Sánchez "se dedica a bailar"

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Segovia, 15 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha denunciado este domingo que otro tren ha vuelto a descarrilar en España, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se dedica a bailar y a reírse y a contar chistes", en lugar de ocuparse de los problemas del país.

Muñoz, que ha visitado Segovia para mostrar su apoyo a los candidatos segovianos del PP al Congreso y al Senado de cara a las elecciones, ha utilizado el accidente ferroviario ocurrido en Madrid -ha descarrilado un mercancías y el maquinista ha resultado herido leve- como ejemplo de la situación que, a su juicio, atraviesa el país.

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"España no funciona, lo vemos a diario", ha resumido.

Muñoz ha asegurado que las dificultades económicas afectan actualmente a distintos ámbitos de la vida cotidiana y ha sostenido que ningún español vive mejor que hace ocho años.

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Entre los problemas que ha enumerado figuran el acceso a la vivienda, el alquiler, la compra de vehículos, las dificultades para llegar a final de mes y las condiciones para desarrollar una actividad empresarial o trabajar por cuenta propia.

La portavoz del PP ha criticado que el PSOE todavía no haya presentado su programa electoral, aunque ha dicho que entiende que “después de ocho años y de haber destruido la vida de los españoles es difícil prometer absolutamente nada". EFE

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(foto)