El rey y la infanta Sofía asistirán al España-Inglaterra

Madrid, 15 nov (EFE).- El rey y la infanta Sofía asistirán este domingo al partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones España-Inglaterra, en el estadio Metropolitano de Madrid, informó Casa Real.
España, que acumula 15 puntos tras ganar cinco partidos, se juega el liderato del grupo A3 con Inglaterra, que es segunda con 12 puntos y una sola derrota.
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Fuentes del PP señalaron que también tiene previsto asistir al encuentro el líder de ese partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. EFE
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