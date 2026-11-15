El maestro japonés Utazo Katsura lleva a Sevilla el humor tradicional del 'rakugo'

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Sevilla, 15 nov (EFE).- El monologuista y escritor japonés Utazo Katsura ha presentado este domingo en Sevilla un recital de rakugo, el arte escénico tradicional nipón basado en la narración oral humorística, en una actuación que supone la primera parada del artista en España dentro de su actual gira europea.

En declaraciones a EFE, Katsura ha explicado que el rakugo es "un monólogo basado en el humor y el drama de la vida" y una de las expresiones culturales más arraigadas de Japón. A pesar de la barrera idiomática, el artista siempre confía en la conexión con los espectadores locales gracias a la idiosincrasia española.

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"Para los japoneses, España es un país apasionado. Se cree que la gente expresa más sus sentimientos y su sentido del humor. Por eso, creemos que se va a transmitir muy bien el humor que tiene el rakugo", ha señalado Katsura, quien ha confesado que España "siempre ha sido un país que quería visitar" y que siente "muy querido".

Tras haber recorrido otros países europeos como Inglaterra y Alemania el pasado mayo, el artista cumple así su deseo de actuar por primera vez en territorio español. Su itinerario internacional ha incluido actuaciones en Grecia, Portugal, Suecia y Liechtenstein antes de recalar en Sevilla y viajará posteriormente a Madrid, para concluir el periplo en Hungría y Polonia antes de regresar a Japón.

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En el rakugo, un único intérprete permanece sentado de rodillas sobre un cojín (zabuton) y da vida a múltiples personajes sin más apoyo que las modulaciones de su voz, sus gestos faciales y elementos mínimos como un abanico o un pañuelo. Mediante este formato austero, el narrador recrea escenas cotidianas cargadas de ingenio.

Nacido en 1964, Utazo Katsura inició su formación en 1992 como discípulo del célebre maestro Katsura Utamaru y alcanzó en 2005 el rango de Shin-uchi, la máxima categoría profesional dentro de esta disciplina. Además de su faceta sobre el escenario, con la que ha visitado más de una veintena de países, es autor de novelas, ensayos y libros de viajes. EFE

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(Vídeo)