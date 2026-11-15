El Levante presentará a sus accionistas un beneficio de 4,3 millones

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Valencia, 15 nov (EFE).- El Levante celebrará el próximo 15 de diciembre su Junta General Ordinaria de accionistas, en la que tiene previsto, según los datos facilitados este domingo por el club en su convocatoria, presentar un beneficio de 4,3 millones de euros, después de impuestos, correspondiente al ejercicio económico 2025-2026.

Además, el Levante tiene previsto finalizar la presente temporada 2026-2027 con un superávit de unos 22 millones de euros. Este beneficio se debe, en gran medida, a los 45,8 millones de euros que tiene previsto ingresar el Levante por derechos de televisión.

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En los datos ofrecidos por el club a sus accionistas también está previsto un ingreso de 28 millones de euros por la venta de jugadores. EFE

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