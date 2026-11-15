El Festival de Cádiz une flamenco y lírica y estrena siete obras de jóvenes compositores

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Cádiz, 15 nov (EFE).- El Festival de Cádiz-Música Española ofrecerá este lunes 16 de noviembre dos propuestas que conectan la tradición musical andaluza con la creación contemporánea, con una programación que incluye un recital sobre los vínculos entre el cante flamenco y el canto lírico y el estreno de siete nuevas composiciones de la Cátedra Manuel de Falla.

Según ha informado la organización, ambas actuaciones serán gratuitas hasta completar aforo. La primera tendrá lugar a las 18:00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja Cádiz, con la soprano Ruth Rosique y el pianista Juan Carlos Garvayo como protagonistas del recital comentado 'Manuel de Falla, entre el cante y el canto'.

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El programa tomará como referencia las 'Siete canciones populares españolas', además de incluir fragmentos de 'El amor brujo' y 'La vida breve'. La propuesta analizará cómo Falla incorporó las melodías tradicionales a su lenguaje musical y la influencia que ejercieron en su obra tanto sus raíces andaluzas como las vanguardias europeas.

La segunda cita será a las 19:00 horas en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla, donde Taller Sonoro interpretará siete obras de estreno absoluto surgidas de la 23.ª edición del Curso de Análisis Musical y Composición de la Cátedra, bajo la dirección académica del compositor alemán Achim Bornhöft.

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Las composiciones son 'Quiero gritarte en silencio', de Haimar Arribas Carnicero; 'Tempus Fugit', de María Dolores Romero Ortiz; 'LFO-Escena V', de Iván Manuel Tapia Bruno; 'Homenaje', de José Manuel Miras Cabrera; 'Oneiric moment in a space', de Sara Blanco Gárate; 'E. A. C.', de Jamelia Rodríguez Santiago, y 'La noche cubista de Falla', de Pilar Osado Seco. Las piezas combinan diferentes formaciones de cámara y recursos electrónicos.

Esta edición de la Cátedra incorpora una temática vinculada al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y combina formación teórica, análisis musical y experimentación práctica con intérpretes especializados.

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Las dos actividades permitirán acercarse tanto al legado del compositor gaditano como a las nuevas propuestas de creación musical. EFE

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