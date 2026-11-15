Diego Ocampo: "Una de las claves ha sido la salida del partido"

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Lleida, 15 nov (EFE).- El entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el iLerna Lleida (92-98), que la gran salida de su equipo, que ha anotado 32 puntos en el primer cuarto, ha sido "una de las claves" del partido.

El técnico gallego ha destacado el "acierto inicial" de los suyos y la reacción en el tercer cuarto, cuando los ilerdenses se pusieron por delante y los manresanos se encontraban "fuera de ritmo".

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Cuando los del Bages superaron la mala dinámica, lograron capturar rebotes y mejorar sus ataques "corriendo y pasando bien el balón", lo que ha dado lugar a "tiros fáciles y el control del rebote".

A pesar de sumar la segunda victoria consecutiva en la Liga Endesa y la cuarta entre todas las competiciones, Ocampo ha recordado que "lo importante es el día a día y no mirar más allá". "Hoy, a celebrar y a dedicar la victoria a la afición. Mañana será libre y el martes, a entrenar", ha declarado.

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Además de dedicar el triunfo a la numerosa afición que se ha desplazado al Barris Nord, el entrenador ha deseado que, tras las ventanas de selecciones que tendrán lugar en dos semanas, pueda recuperar a los jugadores lesionados y que todos puedan tener un "rol claro" sobre la pista. EFE

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