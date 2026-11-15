Día 3: Sánchez presenta el programa del PSOE y pide el voto de la gente "moderada"

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Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha presentado este domingo el programa electoral del PSOE y ha pedido el voto de la gente "moderada" para evitar un gobierno PP-Vox.

En un multitudinario acto en Alcorcón (Madrid), el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha avanzado algunas de esas medidas, entre ellas nuevos impuestos para fondos de inversión y grandes tenedores o la creación de una prestación de la Seguridad Social que cubra cuatro semanas del permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años, propuestas planteadas también por sus socios de la izquierda.

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El programa, que consta de 500 medidas, recoge la incorporación en el código civil de un nuevo concepto de "unión de amistad" para que los amigos puedan tener derechos de cuidados; y medidas en salud como una ayuda directa de 200 euros para tratamientos bucodentales o el blindaje de las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución.

En su propuesta, los socialistas plantean que la "vivienda a precio asequible será la principal prioridad de la legislatura".

Prometen reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental y movilizar anualmente un 1 % del PIB para garantizar el acceso, así como destinar el 1 % de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible.

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También aseguran que impulsarán un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas.

Otra de las medidas es blindar durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento de la red con una inversión de 19.000 millones de euros.

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A su vez desarrollan su política sobre los tecnooligarcas y de regulación de la inteligencia artificial con una ley para el buen uso y la gobernanza y otra "Transparencia Algorítmica" con auditorías independientes de los sistemas de IA que afecten a derechos.

Más allá del programa, Sánchez ha proyectado un escenario a 2030 bajo un gobierno progresista. Bajo ese planteamiento, ha asegurado que habrá una tasa de paro por debajo del 8 por ciento y que la brecha salarial se habrá reducido al 5 por ciento.

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También que el parque público de vivienda representará el 6 por ciento de la oferta, la media europea, y que el 20 % del crecimiento procederá de la reindustrilización.

Para todo ello ha reclamado una gran movilización y se ha dirigido en concreto a "la gente moderada, europeísta y constitucionalista" para frenar la "involución" que, a su juicio, representan los proyectos del PP de Alberto Núñez Feijóo y el de Vox de Santiago Abascal.

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La meta, ha expuesto, es lograr un 75 % de la participación y los 176 diputados de la mayoría absoluta y cerrar "una remontada épica".

Y lo ha hecho defendiendo que el PSOE cumple cuando gobierna. "Compromiso cumplido, compromiso adquirido", ha exclamado el candidato. EFE