Día 3: Feijóo señala la violencia en campaña tras la agresión a su candidato de Guipúzcoa

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Santander/Madrid, 15 nov (EFE).- La agresión contra el candidato del PP por Gipuzkoa Jon Echeverría ha irrumpido en el tercer día de campaña, con un Alberto Núñez Feijóo volcado -desde Santander- en culpar al socio del Gobierno de Pedro Sánchez, EH Bildu.

Un día después de que Echeverría tuviera que cancelar un acto por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos, Feijóo ha anunciado que el próximo martes viajará a Guipúzcoa para acompañar a su candidato.

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Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y en un mitin en el que ha habido unos 4.000 asistentes, Feijóo le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le diga a sus socios de EH Bildu que "no violenten la campaña".

"Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza" -ha afirmado- "dígale a sus socios que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales".

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Aunque ayer tras la agresión anunció la suspensión de sus actos, esta mañana Echeverría ha asegurado que continuará y recorrerá todos los pueblos del territorio aunque le "apedreen". "No tenemos miedo", ha dicho, enviando un mensaje a los "proetarras violentos".

Echeverría ha hecho estas declaraciones en un acto en San Sebastián en el que también ha intervenido el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, quien ha advertido de que en el País Vasco se ha acabado "lo de poner la otra mejilla".

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Feijóo, quien el lunes visitará Lleida y Pamplona, no tenía previsto pasar por Guipúzcoa, una circunscripción de escaso peso electoral para el PP, hasta el punto de que por el pacto con Vox para el Senado renunciaron a presentarse a la Cámara Alta. En el Congreso la provincia reparte seis diputados y el PP no obtuvo ninguno en 2023.

Aún así, Feijóo decidió anoche que tras lo sucedido visitará la región y acompañará al joven de 22 años, el candidato más joven del PP al Congreso en estas elecciones del 29N.

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"Seguid adelante, seguid peleando por ese diputado, está al alcance de la mano y os merecéis que gane la libertad en Guipúzcoa", ha apuntado en el escenario de Santander.

En el mitin de Santander han intervenido además de Feijóo la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia, y la cabeza de lista al Senado y alcaldesa de Santander, Gema Igual. Y han asistido otras personalidades del partido como el exministro Íñigo de la Serna.

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Cantabria está entre los territorios que, para la maquinaria de los grandes partidos y los analistas, podría marcar diferencias.

En esta circunscripción se eligen cinco parlamentarios al Congreso y el quinto diputado, según las encuestas, va a estar muy disputado entre el PP y el PSOE.

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Tras las generales de 2023, el PP obtuvo dos escaños, el PSOE otros dos y Vox uno. El objetivo de los de Feijóo es, pues, arañar el tercer escaño a costa de los socialistas.

El PP ha sacado este domingo el programa electoral en versión audiolibro y también vídeos individualizados para cada comunidad autónoma en los que Feijóo da respuesta a los problemas específicos de cada una.

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En el de Cantabria, que ha sido proyectado en el mitin, el líder del PP se compromete, entre otras cosas, a mantener al lobo fuera de la lista de especies protegidas, a garantizar la llegada del AVE a Reinosa y ponerse en serio con el tren a Bilbao.

En el mitin Feijóo ha dedicado varios minutos de su discurso al mundo rural. "Yo nací en el rural y quiero garantizar que vivir en el rural sea el futuro", ha declarado el político gallego.

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Entre sus propuestas si llega a Moncloa está la de que ninguna ley española exija más que las normativas de la Unión Europea a los agricultores, ganaderos y pescadores.

Tras el mitin de Santander Feijóo ha regresado a Madrid y esta noche asistirá al partido de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra en el estadio Riyadh Air Metropolitano. EFE

(foto) (vídeo) (audio)