Espana agencias

De la Fuente: “Esto pone en valor la dificultad de llegar donde hemos llegado”

Guardar

Madrid, 15 nov (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador de España, insistió en “todo” lo “positivo” del partido de este domingo, con derrota contra Inglaterra por 2-3, porque “pone en valor la dificultad de llegar” donde ha llegado su equipo, admitió que su rival lo desbordó la primera media hora y manifestó su sensación de remontada en el tramo final.

“Positivo saco todo, porque es poner en valor la dificultad que entraña llegar donde hemos llegado nosotros. Todo es positivo, pero es verdad que, como sabemos ganar, sabemos perder. Nos ha tocado enfrentarnos a un rival que han sido superiores 30 minutos, nos han desbordado, luego ha sido más parejo y con diez ellos y nosotros con once tenía la sensación de que íbamos a dar la vuelta al marcador. Estoy convencido de que lo mejor está todavía por llegar”, expresó en rueda de prensa tras la derrota.

PUBLICIDAD

“No ha faltado nada. Teníamos un rival que ha demostrado el gran equipo que es en los primeros treinta minutos. No hemos estado finos en esa media hora. Hemos perdido ante una grandísima selección y pone en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque a esta selección también la hemos ganado en dos ocasiones”, repasó el entrenador.

“Cuando no estás acostumbrado a perder, ha habido un momento que tienes un bajonazo, pero echas enseguida la vista atrás y llevábamos tres años sin perder, ganado la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial”, explicó el seleccionador, que destacó la actuación “fantástica” de James Trafford y que “sólo” tiene “palabras de agradecimiento hacia este equipo”.

PUBLICIDAD

“Somos exactamente igual en la victoria que en la derrota. No está de más que, de vez en cuando, te sitúen en la dificultad para poner en valor lo que se ha conseguido. Es lo que les he querido transmitir a los jugadores no sólo en el pasillo que hacemos siempre, sino también en el vestuario; el agradecimiento y el orgullo de ser entrenador de ese equipo. Y esto sigue. En marzo estamos en cuartos. Y tenemos todas las posibilidades de ganar la Liga de Naciones de nuevo y eso vamos a intentar”, expuso.

Y habló de Lamine Yamal, que no jugó el partido anterior, pero fue el mejor en el duelo de este domingo para liderar la reacción de España. “Es un privilegio y es un lujazo. El privilegio no es sólo tener a Lamine Yamal, sino a estos futbolistas tan maravillosos que entienden las circunstancias excepcionales que se producen en determinados momentos”.

“Seguramente, este tipo de decisiones (en referencia a la ausencia de Lamine Yamal en el duelo ante la República Checa) es una norma que habitualmente trabajamos de la misma manera y tratamos a todo el mundo siempre que entendemos que hay que hacer este tipo de actuaciones. No hay ningún privilegio para nadie… O sí, para todos”, declaró.

De la Fuente habló “breves segundos” con Thomas Tuchel de las declaraciones de la víspera sobre el racismo. “No hay ningún problema con él. Admiración y respeto mutuo”, dijo el técnico, que explicó que las novedades en el once de Marc Pubill y Mikel Merino iban enfocadas a la defensa del balón parado, tras sufrir en ello ante República Checa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quinigol: resultados del 15 de noviembre

Esta quiniela se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quinigol: resultados del 15 de noviembre

Ganadores del Quíntuple Plus del 15 de noviembre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Ganadores del Quíntuple Plus del 15 de noviembre

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 15 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 15 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años

El auxilio a los migrantes satura las infraestructuras de acogida insulares y deja a cientos de personas hacinadas en el puerto de La Estaca

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

DEPORTES

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja

España rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario y a Jesús de Miguel

Nico Williams, sobre el problema con la vivienda: “Mis padres, a veces, no podían pagar el alquiler. Hay que arreglarlo”