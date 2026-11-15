De la Fuente: “Esto pone en valor la dificultad de llegar donde hemos llegado”

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Madrid, 15 nov (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador de España, insistió en “todo” lo “positivo” del partido de este domingo, con derrota contra Inglaterra por 2-3, porque “pone en valor la dificultad de llegar” donde ha llegado su equipo, admitió que su rival lo desbordó la primera media hora y manifestó su sensación de remontada en el tramo final.

“Positivo saco todo, porque es poner en valor la dificultad que entraña llegar donde hemos llegado nosotros. Todo es positivo, pero es verdad que, como sabemos ganar, sabemos perder. Nos ha tocado enfrentarnos a un rival que han sido superiores 30 minutos, nos han desbordado, luego ha sido más parejo y con diez ellos y nosotros con once tenía la sensación de que íbamos a dar la vuelta al marcador. Estoy convencido de que lo mejor está todavía por llegar”, expresó en rueda de prensa tras la derrota.

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“No ha faltado nada. Teníamos un rival que ha demostrado el gran equipo que es en los primeros treinta minutos. No hemos estado finos en esa media hora. Hemos perdido ante una grandísima selección y pone en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque a esta selección también la hemos ganado en dos ocasiones”, repasó el entrenador.

“Cuando no estás acostumbrado a perder, ha habido un momento que tienes un bajonazo, pero echas enseguida la vista atrás y llevábamos tres años sin perder, ganado la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial”, explicó el seleccionador, que destacó la actuación “fantástica” de James Trafford y que “sólo” tiene “palabras de agradecimiento hacia este equipo”.

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“Somos exactamente igual en la victoria que en la derrota. No está de más que, de vez en cuando, te sitúen en la dificultad para poner en valor lo que se ha conseguido. Es lo que les he querido transmitir a los jugadores no sólo en el pasillo que hacemos siempre, sino también en el vestuario; el agradecimiento y el orgullo de ser entrenador de ese equipo. Y esto sigue. En marzo estamos en cuartos. Y tenemos todas las posibilidades de ganar la Liga de Naciones de nuevo y eso vamos a intentar”, expuso.

Y habló de Lamine Yamal, que no jugó el partido anterior, pero fue el mejor en el duelo de este domingo para liderar la reacción de España. “Es un privilegio y es un lujazo. El privilegio no es sólo tener a Lamine Yamal, sino a estos futbolistas tan maravillosos que entienden las circunstancias excepcionales que se producen en determinados momentos”.

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“Seguramente, este tipo de decisiones (en referencia a la ausencia de Lamine Yamal en el duelo ante la República Checa) es una norma que habitualmente trabajamos de la misma manera y tratamos a todo el mundo siempre que entendemos que hay que hacer este tipo de actuaciones. No hay ningún privilegio para nadie… O sí, para todos”, declaró.

De la Fuente habló “breves segundos” con Thomas Tuchel de las declaraciones de la víspera sobre el racismo. “No hay ningún problema con él. Admiración y respeto mutuo”, dijo el técnico, que explicó que las novedades en el once de Marc Pubill y Mikel Merino iban enfocadas a la defensa del balón parado, tras sufrir en ello ante República Checa. EFE

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