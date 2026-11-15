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Colau: "El voto a Frente Amplio decide que Feijóo y Abascal no gobiernen" y augura más de un 10% de papeletas

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La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha asegurado que el voto a esta formación política "es el que decide que Feijóo y Abascal no gobiernen" y ha estimado que, dado el ascenso en intención de voto, pueden logar más del 10 por ciento de las papeletas, lo que supondría más de 22 escaños en el Congreso de los Diputados.

"No tengáis ninguna duda. Es el voto que decide que tampoco gobiernen Blackstone o Airbnb. Es el voto que decide que las casas sean para vivir, no para especular. Es el voto que decide subir pensiones, subir salarios y reforzar nuestros servicios públicos para que sean dignos", ha enumerado.

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En el mitin que ha ofrecido en Zaragoza, Colau ha pedido al voto al resaltar la utilidad y lo decisivo que puede ser un solo voto como ha ocurrido con la aprobación del real decreto de "mínimos" sobre vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"Esa es la diferencia, la de un voto, entre tener derechos o no, entre avanzar o retroceder porque cada voto hace posible llegar más", ha abundado Colau. "Hay un escaño que puede ser el decisivo, el que lo cambie todo, y se juega hoy aquí, en Zaragoza, con Marina Rodríguez, cuando sea diputada. No tengáis ninguna duda de que el Frente Amplio es el voto que decide", ha remachado.

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Tras recordar que faltan quince día para la votación de las elecciones generales, ha incidido en que "son dos semanas donde se juega todo" por lo que ha enviado un mensaje de movilización a toda la gente que está angustiada o sufriendo por llegar a final de mes y que tiene dudas. "Quedan dos semanas para activar a nuestra gente y a la esperanza, que no cae del cielo, sino que se construye con nuestras manos luchando cada día".

Frente a quienes, según Colau, quieren a la población "deprimida y resignada" le ha dicho que "no lo van a conseguir" para seguidamente hacer un "llamamiento directo a todas las mujeres que no quieren perder" ni permitir retroceder "en uno solo de los derechos" entre los que citado el "decidir sobre el cuerpo, las leyes que luchan contra la violencia machista, las pensiones, la sanidad pública o la educación pública de calidad.

UNIDAD

"A todas las personas que hoy puedan estar descontentas, que puedan sentirse en parte decepcionadas, que dudan. A todas las personas, juntémonos y hagamos posible lo imposible. La Unidad muchas veces lo ha hecho. Cuando parecía imposible, la gente se ha juntado y ha hecho que lo imposible fuera posible. Y el 29 de noviembre lo vamos a volver a hacer", ha augurado.

Ha trasladado su compromiso personal y de todas las candidaturas de Frente Amplio de que "no van a fallar" y que son conscientes de la importante de este momento histórico.

"Nos vamos a dejar la piel" ha expresado gráficamente para aseverar que hay motivos para el "optimismo" porque "ante los que no quieren que nada cambie o quieren seguir acumulando privilegios les interesa que "estemos todas deprimidas en casa". Sus motivos para el optimismo radican en la encuesta publicada este domingo en la que señala que Frente Amplio sobrepasa el 9% de intención de voto cuando hace apenas dos semanas empezaba con "incertidumbre" y esta semana que termina ya estaba en el 8% de intención de voto.

"Pero vamos a por más" ha enfatizado Colau al comentar que un 9% de voto puede significar 19 escaños, pero se ha mostrado convencida de superar el 10 por ciento que supondrían 22 parlamentarios.

Tras aportar estos datos, que son los únicos que ha ofrecido, ha instado a hacer que la "esperanza gane" y darle la vuelta a las encuestas, como en Brasil y en Estados Unidos. "Quedan dos semanas y la movilización de la gente que va a marcar la diferencia y va a hacer posible un gobierno progresista que realmente cambie las cosas y permite avanzar".

TRES MENSAJES

Colau ha lanzado tres mensajes a la "derecha y a la extrema derecha", para observar que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo ha comenzado la campaña "asumiendo" la agenda de la "extrema derecha" y aunque luego rectificó "ya lo había dicho y ahora intenta disimular como gestor serio, pero no puede esconder a los líderes de su partido como Albiol o Ayuso".

De la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha criticado que "ha puesto alfombra roja a los fondos buitres mientras insultaba a Maricarmen y luego se compra una sencilla vivienda de casi 7 millones de euros con dinero público".

Al cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados, Xavier García Albiol, le ha afeado que haya hecho "cero viviendas publicas" como alcalde de Badalona y le ha acusado de ser un portavoz de la "extrema derecha del PP" por decir "como Abascal que si fuera por él segregaría a los hijos en función del color de la piel" y le ha advertido Colau de que no se lo va a permitir.

"A esta derechita cruel y arrogante con los trabajadores y servil con los ultraricos le decimos que el próximo 29 de noviembre Feijóo no tendrá ningún ministerios que repartir".

Seguidamente el púbico ha coreado con palmas la canción "No pasarán" y Colau también ha enviado un mensaje al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y candidato del PSOE a revalidar el cargo al advertirle de que "comente el error y se equivoca cuando se enzarza en insultos con la derecha y luego llama al voto útil para evitar que gane la extrema derecha".

Por ello, le ha indicado que "es necesaria una izquierda útil como Frente Amplio para que de las urnas salga un gobierno progresista con toda la ambición para seguir avanzado con la valentía que Sánchez no ha sabido hacer como plantarse ante los especuladores". Colau ha augurado que Sánchez no lo volverá a hacer "si el Frente Amplio no entra con fuerza" y se "obligue al PSOE a enfrentarse a los especuladores"

TEMÁTICAS

En su mitin, Colau ha querido citar de "forma rápida" algunos de los asuntos más cruciales de su programa electoral. La vivienda es uno de los factores de "desigualdad" y las casas tienen que ser para vivir, no para especular y ha defendido la "expropiación a los fondos buitre y que todos puedan pagar casa sin dejarse la vida".

Ha defendido subir los impuestos a los "superricos" que son el 1% de la población para "redistribuir la riqueza a quien toca", que, según Colau, "es quien ha trabajado toda su vida" y también para no solo mantener, sino subir pensiones y facilitar a los 3,5 millones de autónomos "tener más derechos y menos burocracia", además de mejorar la sanidad pública e "incluir el dentista, las gafas y los audífonos", ha enumerado.

Las medidas anticorrupción también las incluye en su programa electoral y tras el segundo "terrible" accidente en la alta velocidad ha apelado a la "necesidad de un pacto de Estado ferroviarios" no solo para recuperar la inversión y el "control público del mantenimiento, sino también hacer inversiones pendientes en Cercanías para vertebrar el territorio de una forma real y porque es un transporte que necesita la clase trabajadora".

A los que insultan les ha afeado que buscan polarizar para volver al "viejo bipartidismo en alternancia" que "ya no dio más de sí porque España es un país plural y orgullosamente diverso que quiere trabajar por todos desde la cooperación y con voz propia como Aragón".

ORÍGENES DE ARAGÓN

Ha recordado que por parte de su padre sus orígenes son oscenses, de Güel, en la Comarca de La Ribagorza y que su abuela María tuvo que emigrar a Barcelona donde estuvo muchos años "como sirvienta en casas de personas ricas, y lo pasó mal".

Este acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón lo ha presentado el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, y también han intervenido la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez; el número 3 por Madrid, Toni Valero; y la número 4 por Madrid, Verónica Martínez.

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