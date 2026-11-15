Chacarra: "Estoy orgulloso de la lucha y de haber tenido la oportunidad hasta el final"

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra lamentó este domingo no haber podido poner la guinda a su mejor temporada con el título de la orden de mérito europea, que le arrebató el norirlandés Rory McIlroy en el último hoyo de la final de Dubái, pero se mostró "orgulloso de la lucha y de haber tenido la oportunidad hasta el final".

"Jugué bien, luché. Sabía que iba a ser un día largo e hice el máximo esfuerzo. Eso es todo lo que puedo pedirme a mí mismo y eso fue lo que hice. Estoy orgulloso de la lucha y de haber tenido la oportunidad hasta el final", declaró Chacarra al término del último torneo de la temporada del DP World Tour.

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Para el jugador madrileño, su pugna con McIlroy en el Jumeirah Golf Estates "fue una buena batalla", pero no pudo empatarle en el segundo puesto de la tabla, al finalizar con dos golpes de desventaja y a cinco del ganador, el inglés Tyrrell Hatton.

"Simplemente, me quedé corto. Esa es la belleza del golf cuando juegas con los mejores del mundo, y él (McIlroy) ha jugado aquí catorce o quince veces. Sabía que iba a ser difícil y tuvo un mejor día que yo", se sinceró Chacarra, quien aspiraba a ser el tercer español en lograr la corona del circuito europeo junto con Severiano Ballesteros, con seis títulos, y Jon Rahm, vencedor en 2019.

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Chacarra, de 26 años, termina la temporada como segundo en el 'ranking' del circuito europeo, con tres torneos ganados, y logra la tarjeta para disputar el PGA Tour estadounidense en 2027. EFE

(foto)