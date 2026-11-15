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Ayuso asegura que el alcalde de Móstoles tendrá "mayoría absoluta" pese al "acoso y desprestigio" de Moncloa

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tendrá "mayoría absoluta" en las elecciones municipales de mayo de 2027 pese "al acoso, la mentira y el desprestigio" a su trabajo por parte del Gobierno de la nación.

"Yo sé que la mafia ha llamado a tu puerta", ha señalado la dirigente autonómica en un mitin en Móstoles junto al alcalde, Manuel Bautista, que está siendo investigado por abuso sexual y laboral a una ex concejala del partido, y donde ha criticado que se intente hacer "justicia de autor".

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Considera que esto se debe a que el alcalde de Móstoles está gestionando "con rigor, cumpliendo su programa y está haciendo las cosas bien", por lo que desde Moncloa quieren que "el segundo alcalde más importante de Madrid sea destrozado en los medios que ellos mismo controlan".

"Presenta presupuestos, ayudas para los colegios, desarrollos urbanísticos, así no se puede Manuel, estás gestionando, entonces así no se puede y sabes lo que te digo, que conmigo no va la justicia de autor, esa justicia por la que te señalan y ya eres culpable", ha trasladado Ayuso, quien ha afirmado que eso "no va" con ella ya que son "técnicas chavistas".

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Frente a ello, ha asegurado que esto ha conseguido que Bautista obtuviera "un empujón" y que su gestión "se conociera" en toda la Comunidad de Madrid "gracias al altavoz de La Moncloa".

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