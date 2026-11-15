Albiol (PP) pide que intervenga la Armada para frenar la llegada de cayucos a Canarias

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Barcelona, 15 nov (EFE).- El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha pedido este domingo que la Armada española "intervenga" para frenar la llegada de cayucos con personas migrantes a Canarias.

Así lo ha dicho en su visita a Reus (Tarragona), donde ha expresado "muchísima preocupación" por la situación que se vive en Canarias, después de que en los últimos días hayan llegado numerosos cayucos con migrantes, sobre todo a la isla de El Hierro.

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"Esto no hay quien lo aguante", ha afirmado Albiol, que ha calificado de "invasión de inmigración irregular" este episodio.

Por ello, ha instado al Gobierno a "activar" la Armada española "en aguas territoriales de España", en torno a las Canarias, para evitar que "los barcos nodriza que están arrastrando los cayucos", controlados por "mafias", puedan seguir operando, ha dicho.

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"España no puede seguir siendo la puerta de entrada de inmigración irregular en Europa", ha subrayado el candidato al Congreso y alcalde de Badalona (Barcelona). EFE