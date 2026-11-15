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“Albatros” y “Pretty Rose” ganan las Copas de Criadores sobre el barro

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Madrid, 15 nov (EFE).- “Albatros” y “Pretty Rose” vencieron en las dos mangas de las Copas de Criadores, las carreras principales del Hipódromo de La Zarzuela para los potros de dos años criados en España y en una jornada que se vio por el estado de la pista, muy pesada por las fuertes lluvias caídas en Madrid.

La jornada comenzó con un retraso de dos horas y con el cese de los comisarios de carreras. A las 11.30 horas la reunión se encontraba en el aire. Los comisarios de carreras decidieron que se suspendía, por el mal estado del terreno, o bien que se pasaban de la hierba a la fibra. Los profesionales querían mantener la jornada en la pista de ‘verde’.

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Con esta tensión, dirigentes del Jockey Club (organismo que regula el turf en España) deciden cesar a los comisarios de carreras presentes en Madrid y nombrar nuevos.

Tras esta inesperada decisión, el Hipódromo de La Zarzuela anuncia que la competición comenzará a las 13.30 horas y que las seis pruebas programadas se disputarán en la hierba. Así, y sin caballos retirados por sus preparadores a consecuencia del terreno muy pesado, se dio el pistoletazo de salida a la primera carrera, sobre 1.400 metros y también para los ejemplares más precoces. La mejorada “Andrea”, con el argentino Nico Valle en la silla, se llevó el triunfo.

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“Albatros”, con Jaime Gelabert, se anotaría la victoria en la Copa de Criadores para los machos. El favorito, “Quiles”, se sufrió un tropezón cuando se habían completado pocos de los 1.500 metros, terminaría segundo.

La tercera carrera no dejó sorpresas, pese a ser un poblado hándicap de 2.100 metros con catorce aspirantes. “Habibi” y “Al Fin”, que ya habían mostrado condición en este tipo de carrera, formaron la gemela. El checo Václav Janácek montó al ganador.

La cuarta, la Lototurf, otro hándicap de 2.100, fácil triunfo de “Archie’s Dream”, en su caso con el sevillano Igancio Melgarejo como jockey. No participó “Roncal”, favorito en taquillas, que se escapó desmontado antes de la salida.

Era la carrera previa a la Copa de Criadores para las potrancas, la quinta del programa.

Las dos yeguas con mejores resultados protagonizaron un duelo a dos frente a las tribunas, cabeza a cabeza resuelto a poco del poste a favor de “Pretty Rose”, con más pulmón que “Ánimo Lola” en esos trancos definitivos.

Con estos resultados, la Quíntuple Plus, juego hípico de Loterías del Estado, queda formada por las mantillas: 6 – 2 – 7 – 6 – 6 – 1. Para la Lototurf, el caballo vencedor porta el número 6.

Fuera del boleto de la Quíntuple Plus se disputaría una sexta carrera, reservada a los jinetes aficionados, y donde “Genil”, con Daniel de Eusebio, pasaría el primero por la meta. EFE

fg/sab

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