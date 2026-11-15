Albares ensalza el modelo de "convivencia" del PSOE frente al de "involución" de la "coalición reaccionaria" PP-Vox

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha ensalzado que su formación apuesta por un modelo de "convivencia" frente al de "involución" de la "coalición reaccionaria" de PP y Vox.

En una atención a medios en el marco de su participación en un acto público del PSOE en Ponferrada (León), Albares ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre son las "más decisivas de la democracia".

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"Lo que está en juego es o seguir progresando o que la extrema derecha vuelva después de los años de dictadura al gobierno de España y que llegue el retroceso", ha aseverado, para incidir en que en los comicios se pone "en juego la propia convivencia" y también los derechos.

En este sentido, ha aseverado que Pedro Sánchez ofrece un gobierno "de progreso", como ha demostrado en las anteriores legislaturas con el incremento de pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente a la "coalición reaccionaria" que "va a privatizar las pensiones y revisar el SMI".

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Albares, quien también ha apuntado a la apuesta del PSOE por la educación y la sanidad pública, ha defendido también que España necesida un gobierno del PSOE para mantener "esa voz fuerte en el mundo".

En este sentido, ha recordado la "voz comprometida con la dignidad del pueblo palestino" que ha tenido el Gobierno de España con Sánchez, quien ha "liderado en todas las grandes crisis internacionales".

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En contraposición, ha situado al PP, al que ha acusado de "decir abiertamente sí a la guerra en Irán" y el "cierre del Estrecho de Ormuz" que "está incrementando los precios y la inflación". "Por lo tanto están haciendo que se golpee el bolsillo de todos los españoles y que cada día la gasolina sea más cara en este país", ha manifestado Albares.

"Son dos modelos, uno de convivencia, de progreso, de incrementar derechos, u otro de involución y de retroceso en derechos y también de enfrentarnos y dividirnos a los españoles unos frente a otros", ha continuado.

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Asimismo, ha censurado la "demagogia" en materia de política migratoria, la cual, actualmente, "demuestra que es compatible el crecimiento económico, e incremento del SMI y la reducción del desempleo, con la llegada de migrantes.

"Y en aquellos países que tienen esa receta de Vox, lo que demuestran, ahí tenemos el caso italiano, es que tienen en estos momentos las mayores entradas de inmigración irregular, a diferencia de España, que tiene las tasas más bajas de toda la entrada migratoria y regular en el Mediterráneo", ha agregado.

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"Por lo tanto, mucha demagogia con esas medidas y poca eficacia frente a los resultados, tanto económicos como reales, en lucha contra la inmigración irregular que ofrece este gobierno", ha sentenciado, para subrayar, además, que "solo el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno progresista, garantiza los valores europeos" en España.

Albares también se ha referido a El Bierzo, un contexto en el que ha señalado que es necesario que Sánchez siga al frente del Gobierno porque eso significa "progreso" para la comarca, "donde siempre los grandes avances, las grandes inversiones, las grandes transformaciones van unidas a las siglas del PSOE".

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Por otro lado, cuestionado por Ceuta, Albares ha recordado que está "haciendo avanzar un paquete europeo" que incluye un asiento permanente para Ceuta en el Comité de las Regiones, el cual se aprobará este lunes.