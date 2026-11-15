Albares dice que la integridad territorial está "garantizada en cada centímetro de España"

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Ponferrada (León), 15 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este domingo que la preservación de la integridad territorial está "garantizada en cada centímetro de España por parte del Gobierno".

El ministro ha participado en un acto de campaña del PSOE en Ponferrada (León), donde ha respaldado a los candidatos socialistas al Congreso y al Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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Albares, en declaraciones a los periodistas, ha puesto el foco en la situación de Ceuta y Melilla y en el trabajo que está impulsando el Ejecutivo para reforzar su presencia y reconocimiento en el ámbito europeo.

El ministro ha explicado que está haciendo avanzar un paquete de medidas para que ambas ciudades autónomas tengan mayor representación en las instituciones comunitarias, entre ellas un asiento permanente en el Comité Europeo de las Regiones, "para que su voz se escuche en Europa".

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El responsable de Exteriores ha explicado que el lunes, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, se abordará la aprobación de esa representación permanente.

El paquete contempla también un instrumento financiero específico para que la frontera terrestre del sur de Europa reciba el mismo tratamiento que otras fronteras comunitarias, además de avanzar en la integración de ambas ciudades en la Unión Aduanera.

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Sobre este último punto, Albares ha considerado que el presidente de Ceuta ha decidido frenar esa parte del proceso al plantear dudas sobre la incorporación.

"Yo creo que es un error", ha opinado en este sentido el ministro, quien ha mantenido que el Gobierno seguirá trabajando para reforzar la vinculación europea de las dos ciudades autónomas.

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"Que Ceuta y Melilla estén en el corazón de Europa, eso empieza mañana", ha expresado Albares, quien ha defendido la necesidad de que las instituciones comunitarias tengan en cuenta las particularidades geográficas de ambas ciudades y el carácter singular de su frontera.

El paquete de medidas al que se ha referido el ministro incluye, además de la representación en el Comité de las Regiones y la cuestión aduanera, medidas de apoyo financiero y una mayor presencia de Frontex. EFE

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(foto)