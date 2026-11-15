Abascal pide apoyo a votantes de PSC e independentistas contra el "califato islámico"

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El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido el voto a los catalanes de otros partidos, incluidos el socialista y los independentistas, alegando que el problema a abordar es de toda Cataluña contra "el califato islámico".

En un mitin este domingo en Cornellà (Barcelona), ha apelado "a los que votaron a otras fuerzas políticas, incluso al Partido Socialista. A los que votaron aquí a partidos separatistas y que hoy se han dado cuenta de que el problema no es entre catalanes y castellanos".

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"El problema es de los catalanes en su conjunto, con el califato islámico al que nos han condenado desde Pujol hasta el PSC de Illa", ha dicho a continuación.

Abascal ha protagonizado un acto de campaña en el Auditori de Cornellà junto al secretario general del partido, Ignacio Garriga; el cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, y el portavoz en el Parlament, Joan Garriga.

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MENSAJE A CATALUÑA

Dirigiéndose al electorado catalán ha dicho que no es lo mismo ser de Vox en Madrid que serlo en Cataluña, aunque en los últimos años han recibido más apoyo social: "A una parte de la sociedad catalana la habían envenenado. Había un odio, una intolerancia espontánea por las calles, que hoy no existe. Hoy la intolerancia es organizada".

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También se ha referido a aquellos que se concentran frente a los actos de Vox, algo que ve "fuera de la Cataluña real" y considera parte de un montaje.

Así, ha asegurado que las preocupaciones en Cataluña y en toda España son las mismas: "Los problemas de verdad, no de lo que habla Rufián cuando sale en un mitin disfrazado hablando de Companys, o Bustinduy, el energúmeno ese que es ministro y que insultaba a nuestro compañero Figaredo el otro día en la televisión".

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CONTRA SÁNCHEZ

El líder de Vox ha pedido una movilización masiva y ha pedido estar alerta ante lo que califica de trampas y violencia.

Ha calificado estos comicios de elección existencial porque "España no resiste 4 años más de Pedro Sánchez" y ha acusado al Gobierno de destruir los servicios públicos, por lo que Vox se presenta para responder a la emergencia que considera que vive España.

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Ha asegurado que España está gobernada por una "mafia criminal mentirosa, traidora y destructora del sector público" y ha advertido que no tienen ganadas las elecciones, además de acusar al Gobierno de preparar una trampa con la 'ley de nietos'.

Considera que Sánchez empieza a tener miedo de no ganar los comicios pese a que, dice, tiene trampas y violencia preparadas, por lo que ha advertido que el resultado electoral "se acepta si no hay trampas".

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LAS TRES BANDERAS DE SÁNCHEZ

Ha hecho referencia a la aparición de Sánchez con una bandera española en un mitin este domingo y ha remarcado que es la bandera de la unidad de España y pertenece a todos: "Es la de Pedro pero no la merece, y digo que no la merece porque Pedro hoy sólo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la bandera de Bildu y la 'estelada".

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Ha reiterado que el socialista es "el candidato de Marruecos" y ha reivindicado las alianzas internacionales de Vox; entre ellas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, y Marine Le Pen, que ya ve como presidenta de Francia.

CONTRA LOS QUE "VIENEN A COBRAR"

También ha puesto el foco en la inmigración y ha apuntado que Vox no rechaza a las personas que vienen de fuera sino a los que "vienen a cobrar las ayudas sociales", y ha tachado de traidores a los políticos que, afirma, lo han permitido.

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En este sentido, achaca a la llegada de migrantes los problemas en el acceso a la vivienda: "Han abierto la puerta a 6 millones de personas en España y no han construido prácticamente ni una puñetera vivienda. No es posible dar vivienda a la gente si abrimos nuestras puertas, decimos que cabe toda África o toda América en España y no se construye vivienda".

"¡Fuera de España los delincuentes, los mafiosos, las bandas, los asesinos, los violadores y los ladrones! ¡Y fuera de España los que han venido aquí a vivir de las ayudas sociales que necesitan los españoles! Esto no es ningún tipo de fobia, esto es un amor gigantesco a nuestro propio pueblo", ha enfatizado.

"LLEGAR A FINAL DE MES"

Acerca de la situación económica ha criticado la propuesta de Sánchez de aumentar impuestos a los fondos propietarios de vivienda y ha pedido al presidente que se "siente con los del Ibex, uno a uno" para decirles que han tenido más beneficios durante su Ggobierno mientras, ha lamentado, es difícil encontrar ciudadanos que ahora vivan mejor que hace 8 años.

"Me parece muy bien que las grandes empresas tengan beneficios también. Pero lo que me importa de verdad es que la gente pueda llegar a final de mes", ha dicho, y ha insistido en que también ha empeorado el estado de servicios públicos como la sanidad, la educación y el sistema ferroviario, entre otros.

Así, ha asegurado que el dinero que se debía destinar a la red ferroviaria se ha gastado en 'mordidas', y, en referencia al apagón en 2025, ha sostenido que "no le había ocurrido ni a Zapatero ni a Aznar ni a Rajoy ni a González ni a Calvo Sotelo ni a Suárez ni a Franco ni a la República".