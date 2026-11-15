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Ábalos pide al juez anular el registro de su casa en Valencia por no estar presente

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Madrid, 15 nov (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión por la parte ya juzgada del caso Koldo, ha pedido al juez que le investiga, Ismael Moreno, que anule el registro de su casa practicado el pasado 5 de noviembre, al considerar que se vulneraron sus derechos por, entre otras cosas, no estar presente.

Ábalos ha presentado un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE y en el que su abogado, Marino Turiel, defiende que se han vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa, al tiempo que considera el registro falto de motivación y de proporcionalidad.

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Ha recalcado el exministro que no se le notificó el auto que abrió una pieza separada y no presenció el registro, donde sí estuvo su pareja, Andrea de la Torre, quien fue detenida y puesta en libertad como investigada.

Su letrado pide que se anule también la incautación de dispositivos electrónicos y que cautelarmente los agentes de la UCO no puedan analizar ni volcar su contenido, al menos hasta que el juez responda a este incidente de nulidad. Si finalmente se hace un volcado, pide que se le cite y se haga en presencia de un letrado de la administración de Justicia.

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Durante el registro de la casa de Ábalos en Valencia se incautaron once dispositivos electrónicos, según su letrado "sin identificar a su titular", incluido un ordenador en el dormitorio de un menor, que el exministro subraya que es "ajeno por completo a la investigación" y pide devolver a su dueño.

Esta parte también reprocha que en el registro solo estuviera presente Andrea de la Torre, detenida como autora de un presunto blanqueo por fondos que supuestamente habría recibido y cuyo destinatario sería Ábalos, y sostiene que no estuvo asistida por abogado mientras se practicaba.

Así, en la vivienda estaba "una investigada cuyos intereses defensivos pueden ser contrapuestos" a los de Ábalos, según recalca su abogado, que renunció a serlo también de la pareja del exministro.

De acuerdo al relato de esta parte, a De la Torre, cuando aún estaba sin abogado, le pidieron las claves de sus cuentas. Ella se negó, pero la sola petición supondría, según el escrito, una vulneración del derecho a no declarar y a la asistencia letrada.

Los agentes de la Guardia Civil también entraron en un local en la planta baja de la vivienda y según Ábalos lo hicieron sin autorización judicial, y, en consecuencia, sin cobertura legal, por lo que quieren que sean anulados también los efectos intervenidos.

Además, el letrado de Ábalos no ve suficiente motivación para esta registro, puesto que el mismo domicilio fue ya registrado en junio de 2025 y cuando Ábalos lleva ya casi un año en prisión "debe constar qué razón concreta permitía esperar hallar en noviembre de 2026, en esa vivienda, elementos relativos a hechos de 2023 y 2024".

Ábalos, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo, sigue investigado por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en concreto en la pieza que analiza posibles mordidas en contratos públicos otorgados durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. EFE

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