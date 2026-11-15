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92-98. El Kids&Us Manresa sale de la zona de descenso a costa del iLerna Lleida

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Lleida, 15 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa logró salir de la zona de descenso tras sumar su segunda victoria consecutiva en la Liga Endesa al vencer en el Barris Nord (92-98) a un iLerna Lleida que encadena siete derrotas seguidas, su peor racha en la ACB, y se sitúa colista.

El conjunto del Bages superó con claridad a los locales en la primera mitad. Sin embargo, un gran tercer cuarto de los ilerdenses logró neutralizar la diferencia. En el último asalto, los visitantes volvieron a ser superiores y supieron controlar la diferencia hasta el final del partido.

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El base JD Notae se exhibió un día más con 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 25 créditos de valoración, mientras que Timmy Allen (24 puntos) fue otro de los jugadores destacados por parte del equipo de Diego Ocampo. Por su parte, Darius McGhee fue el mejor del cuadro burdeos (25 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración).

El choque inició con un frenético intercambio de canastas entre ambos conjuntos. Los ilerdenses mandaron en la zona, mientras que el Manresa hizo más daño desde el perímetro (9-8, min.5).

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Con la llegada de las primeras rotaciones, los visitantes culminaron un parcial 0-9 que situó la primera renta del partido. No obstante, el Lleida replicó de inmediato con dos triples consecutivos que devolvieron la igualdad al marcador (15-17, min.7).

En el tramo final del primer período, los del Bages consiguieron mantener la iniciativa en el electrónico y, mediante un triple sobre la bocina de Lukasz Kolenda, se situaron siete puntos arriba (25-32, min.10).

El segundo acto fue una continuación del primero. Los de Diego Ocampo, desatados en ataque y sólidos en defensa, establecieron una nueva máxima renta (28-41, min.14).

Con el empuje del Barris Nord y un gran Darius McGhee (18 puntos en la primera mitad), el iLerna Lleida poco a poco se encontró defensivamente y consiguió reducir la diferencia a cuatro puntos. No obstante, el Manresa supo resistir en su peor momento y volvió a encontrar el aro con mayor facilidad antes del descanso (46-54, min.20).

Tras el paso por vestuarios, Mark Hughes se echó al equipo a la espalda y, con once tantos en tres minutos, situó al cuadro ilerdense a tan solo tres puntos muchos minutos después, lo que provocó que Diego Ocampo pidiera tiempo muerto (61-64, min.25).

Sin embargo, el parón no surtió efecto. Un triple lejano de Darius McGhee situó las tablas y una bomba del base estadounidense materializó la remontada.

Con todo abierto, las ansias de victoria jugaron una mala pasada al Lleida, que se bloqueó en ataque. Los visitantes lo aprovecharon para dar la vuelta al marcador y poner tierra de por medio antes del último asalto (71-77, min.30).

El Manresa logró dar continuidad a sus buenas sensaciones en pista, y una bandeja de Pierre Oriola volvió a situar los diez puntos de ventaja (71-81, min.32).

Tras un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, James Batemon puso a los suyos a cinco puntos (85-90, min.37). No obstante, la remontada solo fue un espejismo. El Lleida atacó con más cabeza que corazón, y varios errores no forzados condenaron a los ilerdenses a su séptima derrota consecutiva en la Liga Endesa (92-98, min.40).

- Ficha técnica:

92 - iLerna Lleida (25+21+25+21): Batemon (11), García (6), Hughes (21), Shurna (-), Kuath (4) -cinco inicial-, McGhee (25), Ejim (3), Paulí (2), Sanz (12) y Perrin (8).

98 - Kids&Us Manresa (32+22+23+21): Allen (24), Benítez (9), Notae (15), Oriola (6), Minchev (-) -cinco inicial-, Kolenda (7), Vila (8), Beaufort (4), Bassas (3), Ongenda (11) y Mobley (11).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y David Sánchez. Eliminados: Mark Hughes (min.37).

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Barris Nord ante 5.773 espectadores. EFE

pbl/vmc/cmm

(foto)

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