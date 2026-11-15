7-1. El Oporto no da opciones al Lleida y conquista su tercera Copa Continental

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Calafell (Tarragona), 15 nov (EFE).- El Oporto hizo valer su condición de favorito y arrolló este domingo al Pons Lleida (7-1) en la final de la Copa Continental, disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell, donde el conjunto ilerdense solo pudo sostener el pulso durante los diez primeros minutos.

Después de caer en la final de la pasada edición ante el Barcelos, el equipo dirigido por Paulo Freitas se resarció con una actuación incontestable para recuperar el trono continental y conquistar su tercera Copa Continental tras los títulos de 1986 y 2023.

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En el otro lado, el Pons Lleida no pudo culminar su sorprendente camino hacia el título, después de eliminar en semifinales al Barça, el equipo más laureado de la competición con 18 trofeos, en un vibrante 6-5. El conjunto ilerdense encajó así su segunda derrota en una final, tras la sufrida en 2021 ante el Sporting de Portugal (3-1).

La resistencia ilerdense duró apenas diez minutos. Rafa Costa adelantó al Oporto y Àlex Ortigosa respondió para establecer el 1-1, pero el empate fue un espejismo. El conjunto portugués aceleró, castigó cada concesión del rival y se marchó al descanso con un 3-1 que encarrilaba la final.

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El guión no cambió tras la reanudación. El Oporto mantuvo el pie en el acelerador, desactivó cualquier intento de reacción del Lleida y convirtió la segunda mitad en una exhibición ofensiva. El campeón del mundo Carlo Di Benedetto acaparó los focos con cuatro tantos y lideró una goleada que puso el broche a la conquista continental del conjunto luso.

- Ficha técnica:

7 - Oporto: Malian; Costa (1), Di Benedetto (4), Carballeira, Alves (1), -cinco inicial-, Pinto (1), Mena, Manrubia, Nunes y Pais (p.s).

1 - Pons Lleida: Bosch; Giménez, Ciocale, Moncusí, Badia, -cinco inicial-, Miguelez, Ortigosa (1), Gabarró, Ballestero y Hugas (p.s).

Goles: 1-0, min.7: Rafa Costa. 1-1, min.10: Alex Ortigosa. 2-1, min.10: Carlo Di Benedetto. 3-1, min.17: Telmo Pinto. 4-1, min.28: Carlo Di Benedetto. 5-1, min.33: Gonçalo Alves. 6-1, min. 36: Carlo Di Benedetto. 7-1, min.39: Carlo Di Benedetto.

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Árbitros: Marco Rondina (ITA) y Simone Brambilla (ITA). Mostraron tarjeta azul a Fabrizio Ciocale por parte del Pons Lleida. Mostraron tarjeta amarilla a David Ballestero por parte del Pons Lleida.

Incidencias: Final de la Copa Continental de hockey patines disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell (Tarragona). EFE

avm/vmc/arh