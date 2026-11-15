111-97. El Valencia encuentra la energía para sacar brillo a Brooks y controlar al Coruña

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Nacho Herrero

València, 15 nov (EFE).- El Valencia Basket sumó este domingo su quinta victoria seguida en la Liga Endesa en un encuentro en el que, tras un inicio titubeante, encontró la energía para desplegar su juego y sacar brillo a los puntos con los que Armori Brooks abrió brecha ante un Leyma Coruña al que controló sin demasiados apuros.

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El equipo gallego, con Lukas Uleckas, uno de sus puntales, en el banquillo pero sin jugar por una torcedura de tobillo, aguantó el primer cuarto, pero luego ya tuvo que ir a remolque del conjunto de Xavi Albert, que sigue en la parte alta de la clasificación de la ACB y lidera la Euroliga.

Empezaron blandos ambos equipos, con más ganas de atacar que de defender, y en ese contexto, inicialmente, el Coruña pudo sostenerse e incluso ir por delante alimentando a George Conditt cerca del aro local.

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Pero la energía que aportaron desde el banquillo Álvaro Cárdenas, Josep Puerto y Jasiel Rivero encendió al Valencia y la calidad y la puntería de Brooks le permitió hacerse con el mando de las sensaciones y del marcador (36-26, m.12).

Viendo que su equipo era incapaz de frenar a Brooks, autor de quince puntos en seis minutos, Carles Marco tuvo que pedir un tiempo muerto para tratar de reorganizar a los suyos y alternar a sus defensores, pero sin demasiado éxito.

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Cuando se fue a descansar al banquillo y desapareció como punto de referencia del ataque local, el nivel de confianza del Valencia y de desconfianza del Coruña eran ya tales, que el guion del partido apenas cambió, le brecha local se ensanchó y el casillero de los locales apuntaba a récord (63-48, min.20).

Regresaron ambos equipos sin demasiado acierto a la pista, pero el buen trabajo de Neal Sako en el rebote mantuvo el control en manos de los locales pese a que Alonzo Verge se empeñó en, al menos, acercarse a su media anotadora, aunque fuera a costa de un bajo porcentaje. Ese deseo llevó al Valencia a centrar en él su atención defensiva y dejó espacio a Caio Pacheco para sumar.

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La dirección de Cárdenas y el trabajo de Sako mantuvieron el rumbo de los locales y Xavi Albert aprovechó para aumentar la ración de minutos de Mo Gueye y Lucas Marí, sus jugadores menos usados. Aun así, su ventaja se asomó ya a los veinte puntos (88-69, min.30).

Las ganas de Jacobo Díaz y la potencia de Dino Radoncic sostuvieron al Coruña y le hicieron soñar con un final apretado al reducir su desventaja a once puntos a falta de siete minutos y medio.

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Pero el Valencia no acusó los nervios. TJ Shorts cogió el mando de su equipo y del partido y aunque el equipo gallego primero volcó su juego cerca de la canasta y luego mantuvo su frecuencia anotadora con Pacheco no le pudo complicar el triunfo a los locales.

Ficha técnica:

111 - Valencia Basket (27+36+27+21): TJ Shorts (15), Saint-Supéry (6), Taylor (10), Osetkowski (9), Sako (7) -cinco titular-, Cárdenas (7), Marí (4), Moore (3), Brooks (25), Puerto (7), Gueye (13) y Rivero (5).

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97 - Leyma Coruña (24+24+24+25): Verge (13), Jou (-), Jorgenssen (15), Silins (2), Conditt (18) -cinco titular-, Cuevas (-), Del Castillo (-), Radoncic (7), Pacheco (21), Skapintsev (9) y Díaz (12).

Árbitros: Cortés, García y Esteve. Eliminaron por cinco faltas al local Marí (min.39).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 11.396 espectadores. EFE

(foto)