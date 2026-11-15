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1-4. El Athletic domina con claridad el derbi vasco en casa de la Real Sociedad

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San Sebastián, 15 nov (EFE).- El Athletic se llevó el derbi vasco con autoridad tras golear a la Real Sociedad que perdió su identidad y su solidez defensiva en el primer tiempo, en el que el choque quedó ya decidido con tres goles de las vizcaínas.

El conjunto bilbaíno se desquitó del dominio de las dos últimas temporadas de las donostiarras en estos partidos de rivalidad y entró al terreno de juego con una intención clara de ganar, que se plasmaría en el gol de Ortega tras una gran acción técnica de vaselina para superar a Arrula.

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El Athletic tenía el partido donde quería pero sorprendió en su insistencia ofensiva ante la poca contundencia local en defensa, lo que hizo que antes del descanso el choque estuviera virtualmente resuelto.

Los dos goles siguientes los consiguió Ane Azkona, su máxima realizadora esta temporada, que logró tantos de bella factura, el último de ellos asistida por Ortega para irse al descanso con un contundente 0-3.

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La Real soñó unos minutos cuando recortó distancias la chilena Keefe pero duró poco la alegría y confianza en el cuadro txuri-urdin, ya que Pinedo instantes después resolvía un choque que pudo tener más goles todavía a favor de las rojiblancas.

- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Arrula; Camino, Nahia Aparicio (Molina, min. 82), Florentino, Moraza (Arola Aparicio, min. 66); Campo (Maren, min. 82), Cahynova (Eguiguren, min. 66), Marín, Eizaguirre, Marcos; Keefe (Seelenfreund, min. 72).

4- Athletic: Nanclares; Facila (Benito, min. 70), Bibi (Arana, min. 70), Torre Larrañaga, Landaluze (Gurtubay, min. 62); Agote, Pinedo (Iribarren, min. 90), Valero, Elexpuru; Azkona (Amenaga, min. 62) y Ortega.

Árbitra: Lorena del Mar (Comité Andaluz). Amonestó a Camino, Facila, Valero y Landaluze.

Goles: 0-1, min. 21: Ortega. 0-2, min. 35: Azkona. 0-3, min. 39: Azkona. 1-3, min. 51: Keefe. 1-4, min. 57: Pinedo.

Incidencias: encuentro de la undécima jornada de la Liga F, disputado en el estadio de Anoeta ante unas 4.000 personas. EFE

cr/cmm

(foto)

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