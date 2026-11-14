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Vox redobla su presencia en A Coruña al percibir opciones de hacerse con un escaño por la circunscripción

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Representantes de Vox han redoblado en las últimas semanas su presencia en A Coruña --también en Pontevedra, pero quizás en menor medida-- al tratarse de la circunscripción gallega en la que, según los sondeos demoscópicos, tiene más opciones de entrar, ya que se estaría disputando un escaño con el BNG.

La agenda política del partido que lidera Santiago Abascal (quien precisamente protagonizó una visita en precampaña a A Coruña, que acabó con altercados) para este fin de semana vuelve a evidenciar la apuesta de Vox en clave de tratar de lograr algún tipo de cuota de representación institucional en las Cortes por el territorio gallego, que hasta ahora se le resiste.

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Así, la portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, se ha reunido este sábado en A Coruña con representantes de la Asociación Gallega de Familias Numerosas (Afagan), acompañada por los candidatos número uno al Congreso y al Senado, Manuel Fuentes y Óscar Rodríguez Pino.

Un encuentro, en el que, según se ha informado posteriormente, Vox ha reclamado "una Galicia donde vuelvan a nacer niños y los de casa dejen de ser los últimos".

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También en A Coruña recalará este domingo el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, quien ha citado a los medios en la Praza de María Pita. No será el único punto que visite, sino que, posteriormente, se traslada a los municipios de Cee y Fisterra para mantener diferentes encuentros con cofradías y otros colectivos vecinales de la zona.

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EuropaPress

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