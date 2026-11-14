Espana agencias

Urtasun replica a Junqueras tras acusar a Comuns de dejadez: "No me equivocaré de adversario"

Imagen UATXNR5LRFGALCUVLE5UMOGTBA
Guardar

El número 2 de Frente Amplio en Barcelona al Congreso y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras acusar a los Comuns de dejadez y decir que optar por ellos es tirar el voto: "Yo en esta campaña no me equivocaré de adversario".

"No atacaré a Esquerra Republicana, pero si usted me pregunta de qué sirve votar a Comuns-Frente Amplio, pregúntele a los cientos de miles de personas a quienes los Comuns-Frente Amplio les hemos cambiado la vida en este país", ha dicho a Junqueras este sábado en un acto en Vic (Barcelona).

PUBLICIDAD

El mitin, celebrado en la Biblioteca Pilarín Bayés, ha contado con la número 7 de la candidatura en Barcelona, Viviane Ogou, y el concejal de los Comuns en el municipio, Arnau Martí.

SALARIO MÍNIMO

Uno de los motivos por los que, según Urtasun, es útil votarles es la subida del salario mínimo un 75%, que beneficia a "más de 280.000 personas".

PUBLICIDAD

"Hoy en Catalunya hay más de medio millón de personas que tienen trabajo de más gracias a los Comuns y al Frente Amplio", ha destacado.

También ha hecho referencia a la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha permitido en Catalunya "más de 680.000 personas que tienen un contrato estable" pese al voto en contra de los republicanos, ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Ambos líderes iban a protagonizar este lunes un diálogo público en una sede de la UGT de cara al 29-N, aunque se mantendrá la reunión institucional en Moncloa

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio, pero un detenido no es un testigo

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”