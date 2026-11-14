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Tuchel: “Yo nunca he hablado de que haya racismo en España”

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Madrid, 14 nov (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, expresó este sábado que él “nunca” ha “hablado” de que haya “racismo en España”, sino que sólo contestó de una manera “muy educada” a una pregunta, por lo que consideró que la prensa ha creado “mucha confusión por nada”, antes del duelo de la Liga de Naciones de este domingo, en el que "no" espera "racismo en ninguna parte".

“Yo fui muy educado al responder una pregunta y vais corriendo a decirle a tu entrenador (Luis de la Fuente) que yo he hablado de que hay racismo en España. Yo nunca he hablado de racismo en España. Sólo respondí a una pregunta sobre lo que había pasado (en 2004). Nunca espero que haya situaciones de racismo. Un vestuario es el sitio con menos racismo en el mundo. La prensa crea muchísima confusión por nada. Eso no debería pasar”, advirtió el técnico en el Metropolitano.

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Este sábado, en la rueda de prensa de Luis de la Fuente, seleccionador español, señaló: “Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno”.

Tuchel insistió en que se ha “tergiversado el mensaje”.

“Yo lo que he dicho es que siempre espero un ambiente de respeto. Obviamente, espero que la afición apoye a su equipo. No espero racismo en ninguna parte. Sería una sorpresa si pasa. No debería pasar en ninguna parte. Soy el primero en levantarme sobre este tipo de actos”, expuso el seleccionador inglés.

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“Cuando me preguntaron qué pasaría si sucediera, yo dije que existe un protocolo, pero yo confío en que vamos a ver en el partido un ambiente totalmente amigable y deportivo y el fútbol unirá a la gente”, añadió. EFE

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