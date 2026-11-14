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Tuchel: “España parece invencible”

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Madrid, 14 nov (EFE).- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, asumió este sábado que España, su rival en la sexta jornada de la Liga de Naciones, “parece invencible”, remarcó que Lamine Yamal es “uno de los jugadores más influyentes del mundo” e incluso destacó la manera “impresionante” como defiende la selección española.

“España parece invencible. Lleva una racha impresionante, es muy importante a nivel futbolístico desde hace muchos años, tiene una identidad muy fuerte, una mentalidad competitiva muy potente, han ganado los últimos títulos importantes, como la Eurocopa y el Mundial… Estamos en un momento muy bueno los dos y vamos a intentar ganar. Espero un partido espectacular y queremos ganar”, dijo en rueda de prensa en el Metropolitano.

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“España es un equipo vertical, con un entrenador que lleva mucho tiempo, su fluidez de juego es tremenda, tiene muchísimos automatismos, muchísima confianza con esa racha sin perder y es impresionante también ver cómo defienden en un esquema 4-4-2. Tienen mucha paciencia, no conceden muchas ocasiones y, si lo hacen, tienen un portero de primer nivel mundial. Lo hacen todo al máximo nivel”, apuntó.

Y habló de Lamine Yamal: “Es de los futbolistas más influyentes del planeta para España. Es muy importante, de primer nivel, uno de los mejores jugadores de fútbol. Estaba convencido de que iba a estar listo para jugar un partido como este y nos habíamos preparado para su presencia”.

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“Ellos llevan una racha increíble, pero siempre hay hitos en la evolución de un equipo, momentos importantes y decisivos. Tener 12 puntos en este momento en la Liga de Naciones, después de haber ganado el bronce en el Mundial, es muy importante. Necesitamos seguir esta línea. Tenemos una prueba del más alto nivel este domingo”.

Tuchel mostró su satisfacción por la disponibilidad de sus 26 jugadores, incluidos Ezri Konsa y Djed Spence y confirmó la titularidad en la portería de James Trafford. “Vamos a darle esta oportunidad. Vamos a confiar en él en este partido de alta presión. Confío plenamente en mi equipo, hemos entrenado muy bien y llegamos a un estadio muy difícil contra el mejor equipo del mundo”, explicó.

En ese sentido, Tuchel afirmó que sus futbolistas quieren dar “un paso adelante”. “Queremos ir más allá y ver hasta dónde podemos rebasar los límites contra la campeona del mundo y en Madrid”, enfatizó el técnico, que recordó que su selección ya estuvo “a punto” de ganar a España el pasado septiembre en Wembley, con una derrota por 2-3.

Para ganar a España, respecto a aquella derrota, Tuchel fijó que hay que “ser mejores defendiendo” en campo propio. “No podemos dejar que rompan nuestra presión y nos echen hacia atrás, ni nos quiten la posesión del balón. Tenemos que rendir muy bien de principio a fin para tener oportunidades de ganar. Va a ser un gran partido”, declaró.

“La camiseta de Inglaterra pesa mucho, por supuesto. Hablamos de eso abiertamente con los jugadores. Confiamos en el proceso y en nosotros mismos. No hablamos de complejos, ni le damos más importante de la que tiene. Somos capaces de ganar a los mejores en los mejores torneos”, remarcó.

Y elogió a Harry Kane: “Es crucial para nosotros. Es un líder, un modelo para todos, una figura muy importante. Tiene muchísima personalidad, nos ayuda a conectar distintas fases del juego y participa mucho para llevar el juego desde nuestro campo al contrario. Es clave para nosotros. De eso no hay ninguna duda”. EFE

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