Temas del día de EFE España del domingo 15 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los líderes políticos continúan este domingo con sus actos de campaña electoral. Pedro Sánchez presenta el programa electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid), Alberto Núñez Feijóo viaja a Santander, Santiago Abascal celebra un acto político en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Ada Colau estará en Zaragoza.

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ELECCIONES JÓVENES (Serie Previa)

Madrid - El voto joven en las elecciones del próximo 29 de noviembre llegará fragmentado e influido por la tendencia a la mayor polarización, con una parte, especialmente hombres, que se sienten atraídos por opciones situadas en los extremos ideológicos.

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INMIGRACIÓN CANARIAS

La Restinga (El Hierro) - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita en El Hierro el puerto de La Restinga, adonde han llegado más de 80 cayucos desde que comenzó noviembre, cifras desconocidas desde los años récord de la Ruta Canaria en 2023 y 2024.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El peso de la vivienda pública ha subido en los últimos años al 3,5 %, aunque continúa lejos de otros países europeos y muestra el descenso que, de manera paulatina, ha ido arrastrando la vivienda protegida desde los años ochenta, cuando llegó a representar el 60 % del total.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023697811 )

EMPRESAS FITNESS

Madrid - El sector español del "fitness", que incluye gimnasios, centros deportivos, salud y bienestar, espera iniciar 2027 con un incremento de abonados, facturación y oferta, aunque a un ritmo más pausado que en los últimos años, debido a la creciente madurez de este mercado, explica a EFE el socio de Transacciones de Deloitte Alberto Puente y el informe de la Fundación España Activa.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022795965 )

DÍA SIN ALCOHOL

Madrid - El Día Mundial sin Alcohol, iniciativa creada por la OMS, sirve para analizar el mercado de bebidas 'sin' en España, líder europeo en el consumo de cervezas de este tipo, cuyo volumen de ventas crece un 2,7 % respecto a 2025, frente a la opción convencional, que cae un 1,5 %.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8014539880 )

SEGURIDAD DISTURBIOS

Barcelona - El fenómeno Blocus planificó el pillaje en Barcelona a través de una maraña de chats, con subgrupos temáticos como "General", "Vestimenta", "Indispensables" o "Joyerías bcn", según los Mossos d'Esquadra, que han diseccionado desde dentro cómo se articularon para robar artículos de valor aprovechando el caos.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023856632 )

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas de la Península, afectando especialmente a la mitad noroeste peninsular, donde Galicia se mantendrá bajo aviso amarillo por lluvia, tormenta y viento, aunque también se podrán dar en otros puntos como las cordilleras Béticas.

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COP31 CLIMA

Madrid - Olas de calor más largas e intensas, lluvias torrenciales que descargan cada vez más agua y periodos de sequía prolongados dibujan en España un escenario creciente de riesgos meteorológicos, donde el cambio climático agrava fenómenos ya conocidos y obliga a reforzar la prevención y la adaptación, uno de los grandes desafíos que centra el debate de la COP31 en Turquía. Por Elena Sánchez Laso

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023875422)

RAE INGRESO

Madrid - El escritor y ganador del Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) ingresa este domingo como académica de la RAE con un discurso titulado 'Un novelista ecuménico' y ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

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MUSICA CONCIERTOS

Madrid - Cuatro años después del final de la gira de su disco 'El madrileño', C. Tangana vuelve a los escenarios y lo hace con el primero de cuatro conciertos únicos junto a su proyecto grupal previo de Agorazein, un éxito en ventas que hizo que volaran las entradas.

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CONCIERTO VIVIENDA

Madrid - El Palacio Vistalegre acoge el concierto Poder Sindical que organiza el Sindicato de Inquilinas de Madrid con el lema 'El futuro es con vivienda', y en el que participan una veintena de artistas, entre ellos Amaral, Metrika, La M.O.D.A., Rodrigo Cuevas, Facu Díaz o Zahara.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Sevilla.- ELECCIONES GENERALES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Irene Montero, celebra un acto de campaña en Sevilla Parque de los Perdigones (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, celebra un acto de campaña en Zaragoza junto a los candidatos Toni Valero, Verónica Barbero y Marina Rodríguez Centro Cívico Tío Jorge (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Roses (Girona).- ELECCIONES JUNTS.- La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y la número uno por Girona, Marta Madrenas, intervienen en un acto de campaña en Roses. Pl. Frederich Rahola y streaming en el canal de YouTube de Junts per Catalunya. Bus de campaña a las 8:30 horas desde C/ Lepant-Passatge Bofill. (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

12:00h.- Santander.- ELECCIONES PP.- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, acude a Santander, en el tercer día de la campaña electoral. Palacio de Exposiciones y Congresos. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

12:00h.- alcorcón.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, participa en un acto del partido en Alcorcón, donde los socialistas presentarán su programa electoral. Polideportivo de los cantos (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

13:00h.- Cornellá de Llobregat (Barcelona).- ELECCIONES VOX.- Mitin del líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en Cornellá de Llobregat (Barcelona). (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio)

12:00h.- Tortosa (Tarragona).- ELECCIONES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, y la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, intervienen en un acto de campaña en Tortosa. Plaça del Mercat. Bus de campaña a las 8:15 horas desde la sede de ERC en Barcelona. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es entrevistado en La Séptima (TextO).

19:00h.- Salamanca.- ELECCIONES PP.- El secretario General del PP, Miguel Tellado y el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participan en un acto de campaña. Hotel Alameda Palace (Texto) (Foto)

19:00h.- Cornellà de Llobregat (Barcelona).- ELECCIONES VOX.- El líder de Vox y candidato a la Moncloa, Santiago Abascal, protagoniza un acto electoral en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto con el secretario general del partido, Ignacio Garriga. Auditorio de Cornellà (C/ Albert Einstein, 51). (Texto).

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Inquilinas de Madrid organiza un encuentro político, sindical y cultural bajo el lema “Poder Sindical: El futuro es con vivienda”. Palacio de Vistalegre. Calle de Utebo, 1. (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Barcelona.- ACCIDENTES TRÁFICO.- La consellera de Interior, Núria Parlon, asiste al acto para conmemorar el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Paseo Marítimo de Nova Icaria. Barcelona. (Texto)

SOCIEDAD

12:00h.- San Sebastián.- ACCIDENTES TRÁFICO.- La asociación Stop Violencia Vial rinde homenaje a las víctimas mortales de accidentes de tráfico. Boulevard.

12:00h.- Madrid.- TRECE ROSAS.- La Plataforma en Defensa del Memorial celebra un homenaje a las víctimas del franquismo fusiladas en la tapia del Cementerio del Este. avenida de las Trece Rosas (Cementerio del Este) (Texto) (Foto)

13:00h.- Lagrán (Álava).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Ayuntamiento de Lagrán (Álava) celebra un acto de recuerdo de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Frente a la iglesia

14:00h.- La Restinga (El Hierro).- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita en El Hierro el puerto de La Restinga, adonde han llegado más de 80 cayucos desde que comenzó noviembre, cifras desconocidas desde los años récord de la Ruta Canaria en 2023 y 2024. Puerto de La Restinga (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Pamplona.- CONCIERTO TXISTULARIS.- Concierto “Urratsak” de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao junto con alumnado del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Palacio del Condestable.

17:00h.- Madrid.- CONCIERTO VIVIENDA.- El Palacio Vistalegre acoge el concierto Poder Sindical que organiza el Sindicato de Inquilinas de Madrid con el lema 'El futuro es con vivienda'. Palacio de Vistalegre. (Texto)

18:30h.- Zaragoza.- TAMARA CONCIERTO.- Tras conmemorar sus 25 años en el escenario, Tamara, la reina del bolero, inicia una nueva gira titulada “Momentos” – Piano y Voz con la que recala en el Teatro de las Esquinas. Teatro de las Esquinas.

19:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA ÓPERA.- El Auditorio de Tenerife aborda su segundo título de la temporada: Lohengrin, con libreto y partitura de Richar Wagner. Auditorio de Tenerife

19:00h.- Madrid.- RAE INGRESO.- El escritor y ganador del Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) ingresa este domingo como académica de la RAE con un discurso titulado 'Un novelista ecuménico' y ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. C/Ruiz de Alarcón, 17 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Madrid.- MUSICA CONCIERTOS.- Primero de los cuatro conciertos de Agorazein en Madrid, con motivo del décimo aniversario de 'Siempre', y que supone el regreso de C.Tangana al escenario con sus excompañeros de banda. Movistar Arena (Texto) (Foto)

EFE

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