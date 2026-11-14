Otegi pide el voto a quienes no han votado a EH Bildu para "amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox"

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido este sábado el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a quienes no han votado en ocasiones anteriores a la coalición soberanista para que "la izquierda independentista lidere el bloque antifascista en Euskal Herria" y para que sus votos "sean "decisivos para amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox".

Arnaldo Otegi ha hecho estas declaraciones al término de la la manifestación convocada por la formación soberanista este sábado en Bilbao bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria defendatu' ('Defender la Euskal Herria que viene), en la que han participado miles de personas.

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La marcha ha partido a las cinco de la tarde de La Casilla, tras una pancarta con el lema "Euskal Herria Defendatu", encabezada por Arnaldo Otegi, el cabeza de lista de EH Bildu por Bizkaia al Congreso Oskar Matute, la candidata al Senado por este territorio, Idurre Bideguren, el candidato al Congreso por Álava, Mikel Otero, la candidata al Senado por Gipuzkoa, Sonia Jacinto, y la candidata al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, junto a responsables de EH Bildu como la parlamentaria Nerea Kortajarena, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Entre gritos a favor de la independencia y de los presos, y banderas de Navarra e ikurriñas, la manifestación ha concluido con un acto político en la Plaza Circular, donde Otegi ha dicho que la formación soberanista "siembra ideas, ese es nuestro trabajo, sembrar ideas". "Y primero se siembran las ideas, luego se articulan mayorías sociales y luego se acaba proclamando la República vasca, democrática, socialista, euskaldun y feminista", ha añadido, para asegurar que "no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo".

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El líder de EH Bildu, que ha asegurado, en referencia a la intensa lluvia que ha comenzado durante al acto político, que "EH Bildu se moja por Euskal Herria y por el antifascismo, no hay ningún problema, no nos vamos a asustar", ha dicho que "todo el mundo habla de un momento histórico, de una encrucijada histórica, y es verdad, en la que no se juegan en las democracias liberales las alternancias que hemos conocido hasta ahora".

En esa "encrucijada histórica", ha remarcado, "está claro de qué lado se inclina EH Bildu y los votantes, simpatizantes y la gente que conforma el bloque social independentista y progresista en este país". "Nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas de que este país no conoce límites", ha afirmado, para señalar que "hay quien piensa que este es un país pequeño, una nación pequeña que tiene limitadas sus ambiciones", pero "no hemos llegado hasta aquí para quedarnos en la puerta y no vamos a pedir permiso para llegar hasta el final".

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Tras asegurar que "no hay gobierno progresista en el Estado si las fuerzas que queremos abandonar el Estado para hacer un Estado propio no contribuimos a fortalecer esa opción", Otegi ha añadido "una segunda paradoja", que es que "somos 'indepes' porque cualquiera de los gobiernos que se produzca o se construya en el Estado español siempre es minoría política en este país".

En esa línea, ha dicho que EH Bildu no viene a "gestionar la resignación", sino a "construir gobiernos de la esperanza para la gente" porque "nosotros no nos resignamos a la gestión de la resignación", sino que "gobernamos con ambición para levantar las expectativas y la esperanza de la gente".

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Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, ha pedido a los participantes en la manifestación "convencer a una o a dos personas que no han votado Bildu para que lo hagan" porque, según ha asegurado, "en esta ocasión votar a Bildu no es votar una sigla política", sino "votar por el futuro de este país, por sus mujeres, por sus jóvenes y por los trabajadores, es votar antifascismo". "Y la noche electoral vamos a llenar las urnas de esos votos", ha asegurado.

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha señalado que "hay algunos que están preocupados por cuáles son nuestros aliados en el terreno internacional" y, tras recordar la incorporación del exdirigente de la CUP David Fernández a EH Bildu, ha destacado la presencia en la manifestación de la vicepresidenta de los socialistas del Partido Demócrata Estadounidense.

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"Esos son los aliados de EH Bildu, Lula en Brasil, los socialistas demócratas en Estados Unidos, el Sinn Féin y el Frente Amplio. Esos forman parte de la humanidad que tiene claro dónde está la raya entre los fascistas y los antifascistas, entre los autoritarios y los demócratas, entre los neoliberales y los socialistas y entre los que bombardean pueblos y producen genocidios y quienes defendemos el derecho a la libre determinación de todos los pueblos del planeta", ha destacado.

Otegi ha señalado que el sueño de EH Bildu es poder decir la noche del 29 de noviembre "no solo que la izquierda independentista lidera el bloque antifascista en el conjunto de Euskal Herria, sino que, además, sus votos son decisivos para amargarle la noche a los fascistas del PP y Vox".

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Arnaldo Otegi, que ha afirmado que a EH Bildu le gusta "cada vez más esta Euskal Herria, porque se parece cada vez más a los principios y valores que hemos defendido, los valores feministas, socialistas, soberanistas, del progreso y del antifascismo", ha llamado a militantes y simpatizantes "al tajo" para que "gobierne la esperanza y para que gobierne Euskal Herria".