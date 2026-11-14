Esteban condena la agresión a Echeverría, una "actitud fascista que no se puede aceptar"

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Bilbao, 14 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha condenado la "actitud fascista, que no se puede aceptar en este país" que ha obligado a suspender este sábado un acto en Hernani (Gipuzkoa) del candidato del PP al Congreso por ese territorio, Jon Echeverría, por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos.

Esteban ha realizado estas declaraciones antes de asistir en San Mamés, junto al lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, al partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Venezuela.

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"Aquí hay que hablar y explicar las cosas con la palabra y actuar democráticamente. Pero acosar, insultar, agredir a alguien simplemente porque piense de otra manera, eso no es aceptable. Lo denunciamos absolutamente", ha expresado el presidente del PNV.

Asimismo, Esteban ha considerado "rechazables" los "incidentes" que se han producido esta tarde en la capital vizcaína. "No tiene ningún sentido empañar de esta manera un día de fiesta", ha lamentado.

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Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a las 18:30 horas se ha producido un cruce de cuatro contenedores que han sido calcinados en la calle Sabino Arana, y un quinto contenedor también ha ardido en la calle Urquijo, ambas cercanas al estadio de San Mamés.

La Ertzaintza ha precisado que aún no se han producido detenciones por estos incidentes. EFE