El Sestao River conquista el primer título oficial de su historia

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Bilbao, 14 nov (EFE).- El Sestao River, con su victoria por 1-0 frente al Recreativo de Huelva en la final de la Copa Federación, ha conquistado el primer título nacional de su historia y se ha convertido en el 35º club en conseguir este trofeo oficial organizado por la Real Federación Española de Fútbol (REFEF)

El club verdinegro, fundado en 1996 como sucesor del Sestao Sport tras la desaparición por motivos económicos del histórico club verdinegro, había logrado hasta ahora un campeonato de grupo en Segunda B (2013-14), otro en Segunda RFEF (2022-23) y dos títulos de Tercera División (2003-04 y 2005-06).

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Es además el tercer equipo vasco en ganar este título después del Deportivo Alavés (1945-46) y el Real Unión (2014-15).

Palmarés de la Copa RFEF (1944-2026):

3 títulos: Puertollano (1993-94, 2005-06 y 2010-11).

2 títulos: CD Ourense (2007-08 y 2013-14), Real Jaén (1951-52 y 2008-09) y Pontevedra (2006-07 y 2017-18).

1 título: UD San Martín (1944-45), Deportivo Alavés (1945-46), CD Málaga (1946-47), RCD Córdoba (1950-51), Valladolid (1952-53), Las Palmas B (1994-95), Mallorca B (1995-96), Burgos (1996-97), Binéfar (1997-98), Racing de Santander B (1998-99), Sabadell (1999-00), Marino (2000-01), Celta B (2001-02), Avilés Industrial (2002-03), CF Badalona (2003-04), Mataró (2004-05), San Roque Lepe (2009-10), Binissalem (2011-12), Sant Andreu (2012-13), Real Unión (2014-15), Atlético Baleares (2015-16), Atlético Saguntino (2016-17), Mirandés (2018-19), Real Murcia (2019), Llagostera (2020), Córdoba CF (2021), Arenteiro (2022), Badalona Futur (2023), Extremadura (2024), Ourense CF (2025) y Sestao River (2026). EFE

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ibn/jl