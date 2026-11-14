El empate entre ElPozo y el Barça amplía la ventaja del Palma en el liderato

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).-El Illes Balears Palma Futsal reforzó su liderato en el Torneo Apertura de la Liga Prime sin jugar este fin de semana, gracias al empate (3-3) entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Barça, en el partido más destacado de la octava jornada.

El conjunto balear, que adelantó su encuentro hace una semana por su participación en la Copa Intercontinental, aventaja ahora en siete puntos al equipo azulgrana (24-17), aunque este último tiene un partido menos.

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El reparto de puntos entre murcianos y catalanes permitió al Palma ampliar su renta al frente de la clasificación. El encuentro estuvo marcado por la igualdad y las alternativas en el marcador. David Álvarez adelantó al Barça, pero Dener restableció las tablas antes del descanso.

Tras la reanudación, Marcel, con dos tantos, puso en ventaja a ElPozo, aunque Martel y Higor, este último en una acción de cinco, establecieron el definitivo 3-3.

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Otro de los protagonistas de la jornada es el Inter JP Financial, que atraviesa un gran momento de forma y ya ocupa la tercera posición con 16 puntos, los mismos que el Jaén Paraíso Interior. El conjunto madrileño consiguió su cuarta victoria consecutiva al golear por 8-0 al Magna Xota. Cecilio, autor de tres tantos, lideró el triunfo de los de Alberto Riquer, que también encontraron portería por medio de Marvin, Raúl Gómez, Harrison, Javi Mínguez y Jó. El Inter confirma así su candidatura a los puestos altos de la clasificación.

La jornada también dejó un espectacular empate (6-6) entre el Quesos El Hidalgo Manzanares y el Viña Albali Valdepeñas en el derbi regional. Los visitantes llegaron a disponer de una ventaja de tres goles (2-5 y 3-6), pero el conjunto local reaccionó en la segunda mitad. Leandrinho y Bernat Povill acercaron a los manchegos y Daniel Gabriel, desde los diez metros, estableció la igualada definitiva. EFE

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