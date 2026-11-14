Espana agencias

El Catalunya gana el derbi; triunfos importantes de Sabadell, Terrassa y Mataró

Guardar

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El EPlus Catalunya se llevó este sábado el derbi barcelonés ante el Sant Andreu (14-9) para engancharse a la lucha por las dos primeras plazas del grupo B de la Liga de Campeones, en una segunda jornada en la que el Astralpool Sabadell, el Terrassa y el Assolim Mataró también firmaron importantes victorias a domicilio.

El Sant Andreu, que ha perdido buena parte de la plantilla que conquistó el bronce en la última Final a Cuatro europea, sigue acusando las consecuencias de una profunda renovación que le está obligando a reinventarse.

PUBLICIDAD

El equipo de Marc Comas aguantó el pulso hasta bien entrado el tercer cuarto, pero acabó cediendo ante la solidez defensiva del Catalunya. Emmerson Houghton, con cuatro tantos, y Ona Tarriño, con tres, lideraron el ataque de un conjunto que se mete de lleno en la pelea por las dos primeras posiciones, mientras que el Sant Andreu pierde terreno.

También sigue carburando el renovado proyecto del Sabadell, que superó con nota su primer gran examen europeo al imponerse en la piscina del vigente subcampeón continental, el Ferencvaros húngaro (8-13). Martina Terré, con 16 paradas, fue una de las grandes protagonistas de un triunfo de enorme valor que confirmó el potencial del conjunto vallesano.

PUBLICIDAD

El encuentro llegó abierto al último cuarto (7-8), pero un parcial de 2-5 permitió al Sabadell despegarse y cerrar una victoria coral, con hasta siete jugadoras que vieron portería. El triunfo frustró también el reencuentro de la internacional española Bea Ortiz con su antiguo equipo, al que se enfrentaba por primera vez desde su salida y ante el que anotó un tanto.

De muchos quilates fue también la victoria del Terrassa en la piscina del Ethnikos griego (12-13), un resultado que coloca al equipo de Xavi Pérez en una posición privilegiada en el grupo C.

Las egarenses llegarán a la tercera jornada con los mismos puntos que el vigente campeón de Europa, el Olympiacos, con quien se jugarán el liderato, pero además con dos triunfos de ventaja sobre dos rivales de entidad como el histórico Orizzonte Catania y el propio Ethnikos.

El triunfo llegó en un partido de máxima igualdad y constantes alternativas, que solo el Ethnikos logró romper momentáneamente con el 4-2. La portera Elisabeth Carmona, con 14 paradas, sostuvo al Terrassa hasta que Carlota Peñalver, de penalti y a poco más de medio minuto del final, decantó un duelo de enorme exigencia.

Por su parte, el Mataró prolongó su pleno de victorias con un cómodo triunfo en casa del UVSE Budapest (4-13) que le permite encarrilar su clasificación para la siguiente ronda. El conjunto de Dani Ballart solo encontró dificultades en el primer cuarto, que terminó con una mínima ventaja (1-2), pero a partir de ahí impuso su fortaleza defensiva para resolver sin sobresaltos.

En el regreso de Kamilla Farago a la que fue su casa, la húngara contribuyó con tres tantos a una victoria liderada en ataque por Martina Claveria, autora de cinco goles. Bajo palos, Mariona Terré completó otra actuación sobresaliente con diez paradas en catorce lanzamientos. EFE

avm/vmc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Ambos líderes iban a protagonizar este lunes un diálogo público en una sede de la UGT de cara al 29-N, aunque se mantendrá la reunión institucional en Moncloa

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio, pero un detenido no es un testigo

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”