El Catalunya gana el derbi; triunfos importantes de Sabadell, Terrassa y Mataró

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El EPlus Catalunya se llevó este sábado el derbi barcelonés ante el Sant Andreu (14-9) para engancharse a la lucha por las dos primeras plazas del grupo B de la Liga de Campeones, en una segunda jornada en la que el Astralpool Sabadell, el Terrassa y el Assolim Mataró también firmaron importantes victorias a domicilio.

El Sant Andreu, que ha perdido buena parte de la plantilla que conquistó el bronce en la última Final a Cuatro europea, sigue acusando las consecuencias de una profunda renovación que le está obligando a reinventarse.

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El equipo de Marc Comas aguantó el pulso hasta bien entrado el tercer cuarto, pero acabó cediendo ante la solidez defensiva del Catalunya. Emmerson Houghton, con cuatro tantos, y Ona Tarriño, con tres, lideraron el ataque de un conjunto que se mete de lleno en la pelea por las dos primeras posiciones, mientras que el Sant Andreu pierde terreno.

También sigue carburando el renovado proyecto del Sabadell, que superó con nota su primer gran examen europeo al imponerse en la piscina del vigente subcampeón continental, el Ferencvaros húngaro (8-13). Martina Terré, con 16 paradas, fue una de las grandes protagonistas de un triunfo de enorme valor que confirmó el potencial del conjunto vallesano.

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El encuentro llegó abierto al último cuarto (7-8), pero un parcial de 2-5 permitió al Sabadell despegarse y cerrar una victoria coral, con hasta siete jugadoras que vieron portería. El triunfo frustró también el reencuentro de la internacional española Bea Ortiz con su antiguo equipo, al que se enfrentaba por primera vez desde su salida y ante el que anotó un tanto.

De muchos quilates fue también la victoria del Terrassa en la piscina del Ethnikos griego (12-13), un resultado que coloca al equipo de Xavi Pérez en una posición privilegiada en el grupo C.

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Las egarenses llegarán a la tercera jornada con los mismos puntos que el vigente campeón de Europa, el Olympiacos, con quien se jugarán el liderato, pero además con dos triunfos de ventaja sobre dos rivales de entidad como el histórico Orizzonte Catania y el propio Ethnikos.

El triunfo llegó en un partido de máxima igualdad y constantes alternativas, que solo el Ethnikos logró romper momentáneamente con el 4-2. La portera Elisabeth Carmona, con 14 paradas, sostuvo al Terrassa hasta que Carlota Peñalver, de penalti y a poco más de medio minuto del final, decantó un duelo de enorme exigencia.

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Por su parte, el Mataró prolongó su pleno de victorias con un cómodo triunfo en casa del UVSE Budapest (4-13) que le permite encarrilar su clasificación para la siguiente ronda. El conjunto de Dani Ballart solo encontró dificultades en el primer cuarto, que terminó con una mínima ventaja (1-2), pero a partir de ahí impuso su fortaleza defensiva para resolver sin sobresaltos.

En el regreso de Kamilla Farago a la que fue su casa, la húngara contribuyó con tres tantos a una victoria liderada en ataque por Martina Claveria, autora de cinco goles. Bajo palos, Mariona Terré completó otra actuación sobresaliente con diez paradas en catorce lanzamientos. EFE

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avm/vmc