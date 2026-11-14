Casimiro: "Rasir Bolton ha sido determinante"

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Lugo, 14 nov (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, coincidió con Porfirio Fisac a la hora de señalar al base estadounidense Rasir Bolton (32 puntos, 11 asistencias y 50 créditos de valoración) como el factor desequilibrante del partido que su equipo ganó a San Pablo Burgos.

“Estoy muy contento con él. Ha sido tan evidente…fíjate si me estaba dando cuenta de que estaba siendo determinante que ha jugado 30 minutos, cuando casi nadie juega tantos minutos, solo Tevin en algunos partidos. Rasir ha sido determinante”, comentó sobre la actuación de su jugador.

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Al técnico breoganista no le sorprendió el prometedor de inicio de partido del rival porque “es algo que tiene muy bueno, a Valencia llegó a ganarle casi de 20 puntos y el otro día en la Eurocup también arrancó muy bien”, y elogió “el gran respeto” que han tenido sus jugadores para afrontar este partido.

“Todo el mundo daba por hecho que íbamos a ganar fácil. Un par de horas antes del partido recibí un mensaje de un amigo en el que me decía eso, y resulta que los que más conciencia tenían de la dificultad de este partido han sido los jugadores. Ellos han respondido muy bien porque el partido se nos complicó con ese 92-90 y ahí reaccionamos muy bien”, comentó.

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En este sentido, incidió en la “paciencia” que tuvieron sus jugadores para doblegar “a un señor equipo”, por eso dijo marcharse “muy orgulloso” de la mentalidad de sus pupilos.

“Dentro de una serie de conceptos del juego, los jugadores en ataque deben de tener su libertad en el tiro. Ellos son los que juegan y son los que tienen que tomar las decisiones”, ahondó.

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