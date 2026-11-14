Canarias recibe 12 cayucos con 1.103 personas en una jornada con ocho barcos de rescate

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Santa Cruz de Tenerife, 14 nov (EFE).- Canarias ha recibido este sábado 12 cayucos con 1.103 personas, de las que 850 han desembarcado en El Hierro, de nuevo el principal destino de las llegadas, en una jornada en la que han intervenido ocho embarcaciones en los rescates cuando aún hay dos operaciones más en marcha.

El operativo ha movilizado seis embarcaciones de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil -la Río Tajo y la Río Guadiato-, en una jornada con desembarcos en los puertos de La Restinga, en El Hierro, Arguineguín, en Gran Canaria, y Los Cristianos, en Tenerife.

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El balance provisional, elaborado con los datos de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende diez cayucos con 850 personas en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

Entre las 1.103 personas desembarcadas este sábado hay 89 mujeres y 130 menores, aunque son datos provisionales.

Estas cifras no incluyen las dos operaciones de rescate que continúan abiertas ni las 122 personas de otro cayuco que llegó a La Restinga a las 23:55 horas del viernes, cinco minutos antes de finalizar la jornada.

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En total, el viernes hubo ocho llegadas con 843 personas desembarcadas, que sumadas a las 1.103 desembarcadas de doce cayucos este sábado, eleva el balance a 1.946 los migrantes en 20 cayucos en los dos días.

La embarcación más numerosa de las recibidas este sábado en El Hierro ha desembarcado a las 17:26 horas con 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, trasladadas por la Mizar, y según el testimonio de los migrantes realizaron una travesía de seis días desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes proceden de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

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La primera llegada del sábado se ha producido a las 4:01 horas, cuando la Navia ha desembarcado a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores, pendientes de confirmación.

A las 8:15 horas se han registrado otras dos llegadas con 48 y 54 personas, respectivamente, y posteriormente la Acrux ha trasladado a La Restinga a los 47 ocupantes de otro cayuco, a las 9:24 horas, y a otros 85, a las 11:20.

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La secuencia ha continuado con los desembarcos de 97 personas trasladadas por la Mizar a las 13:10 horas y de otras 71 por la Navia a las 13:58, antes de que la Diphda llevara a puerto a 60 ocupantes de dos cayucos, con 40 y 20 personas, a las 16:10.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro han durado entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

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En Gran Canaria, la Urania ha desembarcado en Arguineguín, sobre la medianoche, a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia.

Según ha informado el 112, tras la asistencia en Arguineguín por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, 17 de sus ocupantes precisaron traslado al hospital.

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En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó un cayuco a mediodía cerca de la costa y sus 50 ocupantes fueron desembarcados en el puerto de Los Cristianos. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro permanecían hasta este sábado 317 personas, sin contar las últimas llegadas, y durante la jornada han sido trasladadas a Tenerife 158 en el barco de línea regular.

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Además, en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes permanecen ingresadas 11 personas procedentes de llegadas de días anteriores.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.

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El récord de llegadas a Canarias en una sola jornada es de 1.461 personas, registrado el 7 de noviembre de 2020, cuando arribaron 33 pateras y cayucos. EFE

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(foto)