Breogán y Burgos firman la máxima anotación acumulada en un cuarto de ACB: 83 puntos

Lugo, 14 nov (EFE).- El 41-42 que firmaron este sábado el Río Breogán y el San Pablo Burgos en el tercer cuarto del partido que disputan en el Pazo Provincial de Lugo es la mayor anotación acumulada en un cuarto de la liga Endesa.
Ambos equipos han mejorado el récord anterior por diez puntos, ya que 73 habían conseguido UCAM Murcia y Lleida en el cuarto asalto de la sexta jornada y Fuenlabrada y UCAM Murcia en el último cuarto del partido que disputaron en 2022.
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En el partido de hoy, Burgos, con 42 puntos, también firmó batió su máxima anotación en un cuarto, que estaba en 38. El equipo de Luis Casimiro, por parte, igualó su máxima anotación en un asalto (41 puntos). EFE
dmg/jl
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