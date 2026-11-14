Breogán-Burgos, el partido de los récords

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Lugo, 14 nov (EFE).- El partido entre el Río Breogán y el Recoletas Salud San Pablo Burgos ya es historia del baloncesto español, ya que ambos equipos firmaron varios récords de la Liga Endesa.

El partido, que terminó con un resultado de 119-110 favorable al equipo gallego, registró la mayor anotación conjunta sin prórrogas desde el año 1988: 229 puntos. Además, Breogán y Burgos han pulverizado la mitad más anotadora en era ACB: récord histórico de 144 puntos tras el descanso, superando los 133 del Barça-Cajabilbao en el curso 1986-87.

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Otra de las marcas que se superaron en este encuentro llegó en el tercer cuarto, el cual cerraron con un escandaloso 41-42 para registrar la mayor anotación (83 puntos), superando en diez puntos el récord anterior.

El Breogán de Luis Casimiro, que este año ya había firmado varios récords, escribió otra página en la historia del club al igualar su máxima anotación (119), en lo que influyó, sin duda, la estratosférica actuación del base estadounidense Rasir Bolton.

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Fichado el pasado verano del GeVi Napoli de la Lega Basket Serie A italiana, el americano se convirtió esta noche en el primer jugador en anotar 32 puntos y dar 11 asistencias en un partido, y el segundo en la historia en llegar a 50 créditos de valoración jugando menos de 30 minutos. La suya es la sexta mejor valoración de un jugador en el Siglo XXI.

El partidazo del San Pablo Burgos no fue suficiente para asaltar el Pazo Provincial de Lugo, pero sí para igualar su máxima anotación en la máxima categoría del baloncesto español: 110 puntos. EFE

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