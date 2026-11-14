Bouza, seleccionador español de rugby: "trabajamos en las indisciplinas, pero no funciona"

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Leganés (Madrid), 14 oct (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, manifestó este sábado tras la derrota (20-25) de su equipo en Leganés (Madrid) ante Chile, que trabajan para evitar las indisciplinas de los suyos, pero que esto "no está funcionando".

Los seis golpes de castigo pasados entre palos por el zaguero Matías Garafulic fueron fundamentales para el triunfo de los chilenos en este encuentro de la quinta jornada de la Copa de las Naciones.

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El técnico de los españoles subrayó que hay que mejorar en ese aspecto de cara al Mundial 2027 que se disputará en Australia el próximo otoño (el segundo en la historia de la selección) y de que los suyos siempre habían ido a remolque de Chile en el marcador.

Por su parte, el capitán local, Álvaro García, autor del primer ensayo de Los Leones -como se conoce a los españoles- señaló que habían regalado 40 minutos, en el primer tiempo, y que "claramente, así no se puede jugar". EFE

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