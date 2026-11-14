Espana agencias

Baena: "Si se diera algún trato de favor a Lamine, todos los jugadores lo entenderíamos"

Guardar

Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena manifestó este sábado que el extremo del Barcelona Lamine Yamal "no tiene un trato de favor" por parte del seleccionador, Luis de la Fuente, ni de la federación, pero preciso que si "alguna vez hay alguna excepción, se le podría dar" y el resto de futbolistas lo entendería.

Baena se refirió a Lamine Yamal y a que De la Fuente le diera permiso para quedarse en Barcelona en la primera parte de la concentración del equipo español para recuperarse de sus molestias en la rodilla derecha en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes del último entrenamiento para preparar el partido ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid mañana, domingo.

PUBLICIDAD

"No ha tenido privilegios. Se quedó en Barcelona a hacerse pruebas. Está todo bien. Al final Lamine tiene muchísima repercusión y es nuestro mejor jugador. Pero si alguna vez hay alguna excepción que se tuviese que dar en caso de que hay que hacerle un trato de favor, pues se le podría dar. Lo entenderíamos. Pero nunca se ha dado y si se da, todos los jugadores lo entenderíamos", reflexionó Baena.

En opinión del centrocampista almeriense, España "nunca ha habido un jugador de la repercusión de Lamine", por lo que consideró comprensible que pudieran a ver ese trato preferencial.

PUBLICIDAD

"Para nosotros es muy importante, pero yo creo que Luis lo hubiese hecho con Lamine, conmigo, con cualquier jugador que esté en la plantilla. Es más el ruido que se da por fuera a lo que vivimos dentro", sostuvo.

España e Inglaterra son, según expuso Baena, las dos mejores selecciones y las que en mejor forma están, y destacó del conjunto británico la calidad de su técnico, el alemán Thomas Tuchel, y de sus jugadores, entre ellos, el ariete Harry Kane y el madridista Jude Bellingham.

"Son sus principales amenazas. Dos de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero tienen un gran equipo, con grandísimos jugadores con muchísima calidad, que son muy rápidos al contraataque, con ese fútbol vertical que se juega en Inglaterra y que debemos de tener cuidado porque ya nos hicieron daño en Wembley", explicó.

Según el jugador del Atlético de Madrid, Kane "se merece" el Balón de Oro al haber sido también el Bota de Oro -máximo goleador- de la pasada temporada, aunque puntualizó que se lo hubiera concedido a Lamine Yamal o algún otro español.

Baena afirmó que está en el mejor momento de su carrera y agradeció la confianza que tienen en él el seleccionador, Luis de la Fuente, tras reconocer que fue al pasado Mundial a pesar de no haber tenido una buena temporada.

"Es entendible que la gente criticase un poco, entre comillas, la decisión del míster de llevarme. Había hecho una mala temporada. Yo siempre lo he reconocido, que no ha sido mi mejor temporada por varias circunstancias. Pero él siempre ha confiado en mí y yo siempre que he venido con él le he dado el cien por cien. Le he demostrado todo el fútbol que tengo, que hago buen grupo también, que eso para nosotros es muy importante", resaltó. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Ambos líderes iban a protagonizar este lunes un diálogo público en una sede de la UGT de cara al 29-N, aunque se mantendrá la reunión institucional en Moncloa

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio, pero un detenido no es un testigo

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”