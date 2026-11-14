64-85. Otra exhibición de Iyana Martín da una importante victoria a España

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- España superó a una combativa Bulgaria (64-85) este sábado en la ciudad de Samokov, gracias a un fantástico partido -otro más- de la asturiana Iyana Martín, que con 26 puntos (14 de ellos en el tercer cuarto) y 5 rebotes volvió a hacer rutina de lo extraordinario.
Con este triunfo, ‘La Familia’ se coloca líder del grupo J en la fase de clasificación al Eurobasket 2027 con dos victorias en dos partidos. EFE
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