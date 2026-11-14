35-31. El Costa del Sol remonta al Oldenburg y accede a la fase de grupos

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Málaga, 14 nov (EFE).- El Costa del Sol Málaga calcó ante el VfL Oldenburg alemán el resultado de la ida (30-28) y logró la victoria por 35-31, en la tanda de lanzamientos de siete metros que supuso la clasificación a la fase de grupos de la EHF Liga Europea, que disputarán por segunda vez en su historia.

El cuadro andaluz consiguió voltear dos goles de ventaja de su rival, el Oldenburg de la liga alemana, que era teórico favorito en esta eliminatoria de tercera ronda que se acabó decidiendo con una parada clave de la portera sueca Ida Wall.

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En un partido de vuelta sublime de las malagueñas, con una exhibición ofensiva de María Sancha, autora de nueve goles, el Costa del Sol se mete entre los dieciséis mejores de la segunda competición a nivel continental.

El Oldenburg partía con la ligera ventaja de haberse impuesto en la ida por 30-28, un resultado que logró igualar el conjunto entrenado por Suso Gallardo, que llevó la iniciativa en un duelo apretado hasta el final pese a tener varias bajas por lesión.

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Los doce goles de Toni-Luisa Reinemann en el Oldenburg no fueron suficientes para evitar un desenlace de cara o cruz desde los siete metros, con más de mil asistentes en el pabellón de Carranque totalmente volcado.

María Sancha, Ekaterina Zhukova, Micaela Rodrigues y Maider Barros no fallaron en sus tiros, hasta que llegó una brillante parada con el pie de Ida Wall que dejaba a Bárbara Piñeira el poder de decidir la tanda para el 5-3.

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El premio del triunfo es grande, es histórico. Se traduce en seis partidos más en la Liga Europa por segunda vez en la historia del club, después de haberlo logrado en la campaña 2023/2024, hasta ahora su única participación. EFE

afl/apa