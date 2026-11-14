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3-1. Noruega apunta a los cuartos de final

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- A pesar de iniciar la quinta jornada en la última plaza después de haber perdido tres de los cuatro partidos previos, Noruega ganó a Gales en Oslo (3-1) y apunta a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Con el extremo del Leipzig Antonio Nusa como factor desequilibrante y Erling Haaland con asistencia y gol, de penalti, al conjunto de Stale Solbakken le salen las cuentas. Tras ganar a Gales, si vence el martes a Dinamarca, con la que puja por la segunda plaza y que este sábado se mide a Portugal, el conjunto escandinavo estará entre los ocho supervivientes del torneo, como segunda de su cuarteto.

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Es Gales, que sólo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos, la que tiene ahora un panorama complicado. Sin posibilidades de acceder a las eliminatorias apunta al último lugar y a un eventual descenso de la Liga A.

Y eso que el partido que sacó adelante Noruega, que disfruta de su primera temporada en la máxima categoría de la Liga de Naciones, estuvo vivo hasta el final gracias a la reacción de los visitantes. Hasta que Haaland, desde los once metros, lo sentenció a cinco del final.

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Fue, sin embargo, el habilidoso Antonio Nusa el hombre del partido. El atacante del Leipzig abrió el marcador a la hora de partido cuando, tras un saque de esquina botado por Julian Ryerson y desviado de cabeza por Joe Rondon, anotó con un disparo al borde del área que superó a Karl Darlow.

El segundo llegó ocho minutos después en una rápida acción, al contraataque inició Nusa en la izquierda. Encontró bien ubicado a Haaland que centró el balón a Andreas Schjelderup que, solo, llevó el balón a la red.

Sin embargo, Gales no se rindió y aprovechó la fragilidad de la defensa local para acortar distancias y meterse en el partido cuando anotó David Brooks tras hacer la pared con Harry Wilson.

Con todo por decidir llegó una falta a destiempo de Connor Roberts dentro del área sobre Schjelderup que supuso el penalti que transformó Haaland que acumula cuatro tantos en la presente edición de la Liga de Naciones. Fue la sentencia.

El atacante del City, que suma 66 goles en 60 partidos internacionales, selló la victoria de Noruega que ya cuenta para lograr la clasificación. EFE

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