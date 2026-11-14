2-2 (2-0). El Oporto sobrevive al Calafell en los penaltis y evita una final catalana

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Calafell (Tarragona), 14 nov (EFE).- El Oporto, gran favorito para alcanzar la final, tuvo que recurrir a la tanda de penaltis tras el 2-2 al término del tiempo reglamentario para superar a un Calafell valiente que llevó al límite al vigente campeón de Europa, en la segunda semifinal disputada en el pabellón Joan Ortoll.

El conjunto portugués se jugará el título este domingo (15:30 hora CET, -1 GMT)) ante el Pons Lleida, que protagonizó la gran sorpresa de la jornada al eliminar al Barça (6-5), el equipo más laureado de la competición, con 18 títulos. Ambos conjuntos lucharán por suceder al Barcelos, que precisamente se impuso al Oporto en la final de la pasada edición (4-3).

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En un partido de máxima igualdad, el anfitrión demostró personalidad y competitividad para plantar cara a uno de los grandes del hockey sobre patines europeo. El conjunto tarraconense llegó a adelantarse en dos ocasiones y obligó al Oporto a emplearse a fondo para evitar la eliminación.

La insistencia del equipo portugués encontró premio en una acción de superioridad numérica, después de la tarjeta azul al portero Martí Serra, cuando Rafa Costa estableció el 2-2. Pese a su condición de vigente campeón y a su papel de favorito, el cuadro luso no pudo resolver la semifinal durante el tiempo reglamentario y tuvo que recurrir a los penaltis.

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Desde el punto de penalti, los aciertos del español César Carballeira y de Helder Nunes, junto a las intervenciones de Xavier Malián, que mantuvo su portería imbatida ante los lanzamientos del Calafell, decantaron la eliminatoria del lado portugués.

De este modo, el Oporto dejó al Calafell a las puertas de una gesta histórica. El equipo dirigido por Paulo Freitas buscará conquistar su tercera Copa Continental y tomarse así la revancha de la derrota sufrida en la final de la pasada edición.

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- Ficha técnica:

2 - Oporto: Malian; Costa (1), Di Benedetto, Carballeira, Alves (1), -cinco inicial-, Pinto, Mena, Manrubia, Nunes y Pais (p.s).

2 - Calafell La Menorquina: Serra; Domènech (1), Garcia, Gabarró, Folguera, -cinco inicial-, Escala, Pujalte, Pujadas, Marimon (1) y Uberni (p.s).

Goles: 0-1, min.17: Carles Domènech. 1-1, min.26: Gonçalo Alves. 1-2, min.28: Aleix Marimon. 2-2, min.35: Rafa Costa.

Penaltis: 0-0 Rafa Costa, fallo. 0-0 Aleix Marimon, fallo. 1-0 César Carballeira, gol. 1-0 Jero Garcia, fallo. 1-0 Gonçalo Alves, fallo. 1-0 Sergio Folguera, fallo. 1-0 Carlo Di Benedetto, fallo. 1-0 Carles Domènech, al palo. 2-0 Helder Nunes, gol.

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Árbitros: Joseph Silecchia (ITA) y Francesco Stallone (ITA). Mostraron tarjeta azul a Helder Nunes por parte del Oporto y a Martí Serra por parte del Calafell La Menorquina. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Guillem Cabestany por parte del Calafell La Menorquina.

Incidencias: Segunda semifinal de la Copa Continental disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell (Tarragona). EFE

avm /apa