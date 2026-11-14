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2-1. El Almería gana con mucho apuros al Andorra y mantiene el liderato

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Almería, 14 nov (EFE).- El Almería, a base de mucha paciencia al inicio para superar el planteamiento ofensivo del Andorra y sufriendo en la segunda parte, sumó una nueva victoria (2-1) y ya son nueve en un tramo de once partidos, con dos empates, datos que le mantiene en la primera posición de la tabla.

Fue una victoria costosa porque, tras ir ganando 2-0 con goles de Arribas y de Miguel, tuvo que pertrecharse ante el empuje andorrano, tras acortar distancias.

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El Almería encontró en los espacios la mejor manera de interpretar el partido. La presión adelantada del Andorra, atrevido en su propuesta, dejó metros que los rojiblancos supieron aprovechar mediante recuperaciones y salidas rápidas.

La paciencia para iniciar el juego y la velocidad para superar líneas permitieron al conjunto almeriense acercarse al área rival con peligro.

La eficacia local encontró premio cuando Arribas transformó un penalti en el minuto 23. El Almería había encontrado una vía para castigar la presión del conjunto tricolor, que insistió en adelantar sus líneas y dejar espacios a su espalda. .

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El segundo tanto confirmó la capacidad del Almería para atacar los espacios con precisión. Vesga encontró a Javi Muñoz en la banda y este esperó el momento adecuado para servir hacia atrás. Miguel apareció para resolver al palo corto y establecer el 2-0 en el minuto 38.

El Andorra modificó el once y salió decidido a meterse en el partido en la segunda parte para, en el minuto 63, llegar un penalti de Junyent sobre Carrique que Hugo López transformó en el 2-1.

El conjunto visitante creyó en la remontada y estuvo cerca del empate mientras que Xavi García Pimienta buscó soluciones para cerrar espacios y los almerienses resistieron para firmar un triunfo fue agónico ante un Andorra que volvió a demostrar su fútbol, pero también su falta de gol.

- Ficha técnica:

2 - Almería: Andrés Fernández; Chumi, Pulido, Bonini, Lelo; Mikel Vesga (Guedes, min. 69), Javi Muñoz; Junyent, Arribas (Álex Muñoz, min. 81), Embarba (Chirino, min. 69); y Miguel (Baptistao, min. 81).

1 - Andorra: Pau López; Carrique, Alende, Bomba; Diego Díaz (Golubovic, min. 46), Schneider, Domènech, Beloqui (Solozabal, min. 46), Sidibe (Álex Calvo, min. 83); Jordi Cano (Sali, m. 46) y Nacho Quintana (Hugo, min. 60).

Goles: 1-0, min. 25: Arribas, de penalti. 2-0, min. 38: Miguel de la Fuente. 2-1, min. 66: Hugo López, de penalti.

Árbitro: Andrés Fuentes (Comité Valenciano). Amonestó a Mikel Vesga (min. 31), del Almería, y a Domènech (min. 79), del Andorra. Expulsó por doble amarilla al andorrano Alende (min. 23 y min. 90).

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium con 13.937 espectadores. EFE

jmt/agr/jl

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