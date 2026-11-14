2-1. El Alavés pone tierra de por medio con el descenso a costa de un Eibar estancado

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El Alavés se impuso al Eibar (2-1) gracias a un tanto de Brima en el tiempo añadido, en un encuentro entre dos equipos que llevaban sin ganar desde el mes de septiembre, para separarse de Badalona y Valencia, que todavía ocupan las posiciones de descenso.

Bajo una lluvia torrencial sobre Mendizorroza, al encuentro le costó coger ritmo. La pelota rodaba con dificultad por un césped anegado de agua. El agua pareció causar además problemas con el pinganillo a la colegiada, quien debió ser atendida por los servicios médicos con molestias en el oído.

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Las ocasiones claras brillaban por su ausencia. El Alavés, más necesitado por su situación clasificatoria y espoleado por el escaso público que se había atrevido a acercarse al estadio babazorro, llevaba ligeramente la iniciativa del juego ofensivo, pero sin acercarse a la portería rival.

Guallar, por la izquierda, aportaba las acciones de mayor peligro para las de Andrea Esteban, aunque sin encontrar rematadoras en posiciones claras de disparo. El tanto del Alavés llegó en una jugada aislada, de delantera avispada. En el minuto 27, Carmen Sobrón taponó un intento de pase largo desde la portería de Wellmann y recondujo la pelota hacia el interior de la portería.

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El descanso llegó con 1-0 y con el Alavés todavía con más capacidad ofensiva que el Eibar, si bien las de Iñaki Goikoetxea a punto estuvieron de empatar con un disparo lejano de Emma Moreno en el tramo final del primer tiempo.

El conjunto armero se desperezó después del paso por vestuarios, ganando posesión y presencia en campo contrario. Goikoetxea había cambiado ligeramente su dibujo hacia uno más ofensivo, al retirar a Samara y dar entrada a Ángeles. Aun así, el Eibar no conseguía sumar nuevos disparos entre los tres palos.

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Las de Andrea Esteban aguantaban el resultado favorable sin demasiados sufrimientos, aprovechando que sus rivales no eran capaces de imprimirle un ritmo alto al partido, y buscaban sus opciones en las carreras largas de Carmen Sobrón hasta que fue sustituida, a falta de un cuarto de hora.

Los cambios habían sentado bien al Eibar, al que solo le faltaba algo de acierto en sus decisiones en el último tercio del campo. Lo encontró al fin Carmen Álvarez en una jugada personal desde el centro del campo, en la que la delantera armera se metió en el área, regateó y ajustó su disparo al palo derecho de Sofía Fuente para igualar el marcador.

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Andrea Esteban, consciente de que al Alavés se le escapaba una oportunidad de oro para sumar tres puntos, quemó sus últimos cartuchos con dos cambios ofensivos a falta de cinco minutos para el final. Y uno de ellos surtió efecto. Brima hizo el 2-1 en el tiempo añadido para alejar a su equipo del descenso.

Tras este resultado, el Alavés, con un partido menos por el aplazamiento de su encuentro ante el Costa Adeje Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel, se sitúa undécimo, con 11 puntos, tres por encima del descenso. El Eibar, por su parte, se queda noveno, con 12 puntos.

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- Ficha técnica:

2 - Alavés: Sofía Fuente; Parera (Almudena, min. 74), Altamira, Pichi, Merche Izal; Hanane, Navajas (Andrea Gómez, min. 57), Opazo, Shinji (Brasero, min. 86), Guallar (Brima, min. 86); y Carmen Sobrón (Reyes, min. 74).

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1 - Eibar: Wellmann; Aitana, Carla, Mireia, Simona, Moreno; Sara (De Meester, min. 75), Noelia, Adela (Carvajal, min. 68), Samara Ortiz (Ángeles, min. 46); y Carmen Álvarez.

Goles: 1-0, min. 27: Carmen Sobrón. 1-1, min. 78: Carmen Álvarez. 2-1, min. 94: Brima.

Árbitra: María Gloria Planes Terol (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Opazo (min. 24) y a las visitantes Adela (min. 31), Sara (min. 35) y Carvajal (min. 90).

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Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F, disputado en el estadio de Mendizorroza (Vitoria). El comienzo del encuentro se retrasó cerca de cinco minutos por una emergencia médica. EFE