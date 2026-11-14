Espana agencias

2-1. El Alavés pone tierra de por medio con el descenso a costa de un Eibar estancado

Guardar

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El Alavés se impuso al Eibar (2-1) gracias a un tanto de Brima en el tiempo añadido, en un encuentro entre dos equipos que llevaban sin ganar desde el mes de septiembre, para separarse de Badalona y Valencia, que todavía ocupan las posiciones de descenso.

Bajo una lluvia torrencial sobre Mendizorroza, al encuentro le costó coger ritmo. La pelota rodaba con dificultad por un césped anegado de agua. El agua pareció causar además problemas con el pinganillo a la colegiada, quien debió ser atendida por los servicios médicos con molestias en el oído.

PUBLICIDAD

Las ocasiones claras brillaban por su ausencia. El Alavés, más necesitado por su situación clasificatoria y espoleado por el escaso público que se había atrevido a acercarse al estadio babazorro, llevaba ligeramente la iniciativa del juego ofensivo, pero sin acercarse a la portería rival.

Guallar, por la izquierda, aportaba las acciones de mayor peligro para las de Andrea Esteban, aunque sin encontrar rematadoras en posiciones claras de disparo. El tanto del Alavés llegó en una jugada aislada, de delantera avispada. En el minuto 27, Carmen Sobrón taponó un intento de pase largo desde la portería de Wellmann y recondujo la pelota hacia el interior de la portería.

PUBLICIDAD

El descanso llegó con 1-0 y con el Alavés todavía con más capacidad ofensiva que el Eibar, si bien las de Iñaki Goikoetxea a punto estuvieron de empatar con un disparo lejano de Emma Moreno en el tramo final del primer tiempo.

El conjunto armero se desperezó después del paso por vestuarios, ganando posesión y presencia en campo contrario. Goikoetxea había cambiado ligeramente su dibujo hacia uno más ofensivo, al retirar a Samara y dar entrada a Ángeles. Aun así, el Eibar no conseguía sumar nuevos disparos entre los tres palos.

Las de Andrea Esteban aguantaban el resultado favorable sin demasiados sufrimientos, aprovechando que sus rivales no eran capaces de imprimirle un ritmo alto al partido, y buscaban sus opciones en las carreras largas de Carmen Sobrón hasta que fue sustituida, a falta de un cuarto de hora.

Los cambios habían sentado bien al Eibar, al que solo le faltaba algo de acierto en sus decisiones en el último tercio del campo. Lo encontró al fin Carmen Álvarez en una jugada personal desde el centro del campo, en la que la delantera armera se metió en el área, regateó y ajustó su disparo al palo derecho de Sofía Fuente para igualar el marcador.

Andrea Esteban, consciente de que al Alavés se le escapaba una oportunidad de oro para sumar tres puntos, quemó sus últimos cartuchos con dos cambios ofensivos a falta de cinco minutos para el final. Y uno de ellos surtió efecto. Brima hizo el 2-1 en el tiempo añadido para alejar a su equipo del descenso.

Tras este resultado, el Alavés, con un partido menos por el aplazamiento de su encuentro ante el Costa Adeje Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel, se sitúa undécimo, con 11 puntos, tres por encima del descenso. El Eibar, por su parte, se queda noveno, con 12 puntos.

- Ficha técnica:

2 - Alavés: Sofía Fuente; Parera (Almudena, min. 74), Altamira, Pichi, Merche Izal; Hanane, Navajas (Andrea Gómez, min. 57), Opazo, Shinji (Brasero, min. 86), Guallar (Brima, min. 86); y Carmen Sobrón (Reyes, min. 74).

1 - Eibar: Wellmann; Aitana, Carla, Mireia, Simona, Moreno; Sara (De Meester, min. 75), Noelia, Adela (Carvajal, min. 68), Samara Ortiz (Ángeles, min. 46); y Carmen Álvarez.

Goles: 1-0, min. 27: Carmen Sobrón. 1-1, min. 78: Carmen Álvarez. 2-1, min. 94: Brima.

Árbitra: María Gloria Planes Terol (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Opazo (min. 24) y a las visitantes Adela (min. 31), Sara (min. 35) y Carvajal (min. 90).

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F, disputado en el estadio de Mendizorroza (Vitoria). El comienzo del encuentro se retrasó cerca de cinco minutos por una emergencia médica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

La cita, que organizará la Academia de la Televisión una semana después del encuentro entre Sánchez y Feijóo, aún deja en el aire si incluirá a Podemos

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Ambos líderes iban a protagonizar este lunes un diálogo público en una sede de la UGT de cara al 29-N, aunque se mantendrá la reunión institucional en Moncloa

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

Así lo establece el artículo 458 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pues castiga a quien falte a la verdad en su testimonio, pero un detenido no es un testigo

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

El debate entre los principales candidatos ya tiene fecha: se celebrará una semana después del cara a cara

El PSOE cancela el acto de campaña de Pedro Sánchez y Lula da Silva en Madrid por una afonía del líder brasileño

Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

Rachid Mohamed, abogado: “Si te detienen, tienes derecho a mentir. Y no, no es delito”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

España y Francia se disputan acoger la ‘Final Four’ de la Nations League: el gran ensayo del Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El FC Barcelona empieza a pagar las consecuencias de perder a sus estrellas: el talento que hizo grande al equipo ahora juega en su contra

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”