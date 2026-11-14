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119-110. Rasir Bolton guía al Breogán a la victoria ante San Pablo Burgos

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Lugo, 14 nov (EFE).- La estratosférica actuación del estadounidense Rasir Bolton (32 puntos y 50 créditos de valoración) guió al Río Breogán a una nueva victoria para mantener vivo su sueño de disputar la Copa del Rey, después de vencer a un San Pablo Burgos (119-110) que llegó con vida a falta de tres minutos y medio, cuando encajó un parcial 11-4 que resultó decisivo.

El Breogán se sobrepuso a su mal inicio de partido para resolver en los tres primeros minutos del segundo cuarto, con un parcial 16-2, el problema en el que se había metido por su desacierto exterior (3/13 en triples) y, sobre todo, por su escasa intensidad defensiva.

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El jamaicano Chase Audige lideró a San Pablo Burgos en el primer cuarto. Breogán, sin intensidad, sufría para frenar el ataque del equipo de Porfirio Fisac, que se despegó en el electrónico tras un parcial 4-13 que forzó el tiempo muerto de Luis Casimiro (14-22, min.8).

El parón no frenó a Burgos, que siguió anotando con mucha facilidad. Eso le permitió coger una renta de diez puntos (17-27) antes de entrar en el segundo cuarto, cuando llegó la reacción celeste.

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Liderado por Tevin Breogán y Rasir Bolton, el Breogán empequeñeció a su rival con una notable mejoría defensiva y un juego mucho vertical en ataque. El equipo de Luis Casimiro había recuperado sus señas de identidad, y eso no tardó en reflejarse en el electrónico.

El parcial 14-2 de salida obligó a Porfirio Fisac a detener el encuentro porque a su equipo se le había esfumado su ventaja en poco más de tres minutos. Sin su referente ofensivo, el base estadounidense DJ Stewart, baja por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, Burgos se había apagado en ataque.

El vendaval ofensivo del Breogán, además, coincidió con el desacierto exterior de su rival, que no descosió para llegar con vida al descanso (47-38), antes de que las defensas desaparecieran del partido (41-42 fue el resultado del tercer cuarto, la máxima anotación acumulada en un cuarto de ACB).

El último asalto arrancó con un tiro libre para Rasir Bolton por la falta técnica a Fisac (89-80). Burgos, no obstante, estaba mucho más cómodo y se acercó a dos (89-97) antes de Andric oxigenara a los suyos con un triple y Tevin Brown cometiese su cuarta falta personal.

Casimiro no escondió su preocupación. Con 92-90 a falta de siete minutos, pidió tiempo muerto y devolvió a pista a Francis Alonso, que no tardó en aparecer con cinco puntos consecutivos (101-94). El intercambio de golpes favoreció a Breogán, que se agarró a Rasir Bolton para seguir jugando con pequeñas ventajas pese a que Porfirio Fisac pidió un último tiempo muerto (110-103, min.37) en busca de una reacción que no llegó.

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- Ficha técnica:

119.- Río Breogán (19+28+41+31): Tevin Brown (17), Rasir Bolton (32), Peris (3), Andric (11) y Kasibabu (2) -cinco inicial- Mavra (14), Andersson García (7), Francis Alonso (14), Aranitovic (5), Brankovic (12) y Brimah (2).

110.-San Pablo Burgos (27+11+42+30): Chase Audige (22), Joaquín Taboada (7), Dani Díez (13), Sengfelder (8) y Sekou Doumbouya (24) -cinco inicial- Pablo Almazán (2), Balsa Koprivica (7), Retin Obasohan (12), Dusan Radosavjevic (2) y Raúl Lobaco (13).

Árbitros: Martín Caballero, Sergio Manuel y Carlos Merino.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.303 espectadores. EFE

dmg/apa

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