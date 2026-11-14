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1-0. El Sestao River gana al Recreativo en Las Llanas y conquista la Copa Federación

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Sestao (Bizkaia), 14 nov (EFE).- Un gol de Gaizka Argente a la hora de partido ha dado la victoria al Sestao River sobre el Recreativo de Huelva en la final de la Copa Federación disputada en el campo de Las Llanas, abarrotado por cuatro mil aficionados, y ha dado al club verdinegro el primer título de su historia.

El tanto del central eibartarra ha premiado el excelente trabajo de un River que aguantó en la primera mitad los zarpazos de calidad que trató de lanzarle el Decano para liquidar la final con un golpe certero que noqueó al conjunto onubense.

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En la primera parte el equipo local llevó la iniciativa del juego, pero fue el 'Recre', que tiró de calidad para frenar el ímpetu vizcaíno, el que se acercó con más peligro al área rival.

En el minuto 9 Leandro Martínez ganó la espalda a la defensa verdinegra, pero Iru estuvo rápido para quitar el balón de la bota al exjugador del Sestao y principal novedad en el once de Jesus Galván.

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La respuesta local se hizo esperar hasta el 26 en una buena prolongación de Bengoetxea sobre la carrera de Pau Miguélez que el delantero cruzó en exceso en la que fue la llegada de más intención de los de Héctor Urquía. Pero la gran oportunidad de los primeros 45 minutos fue un disparo desde la frontal de Ale Marín que se estrelló en el exterior del palo izquierdo de Iru.

Tras el descanso, el River imprimió una marcha más al partido, metió al Recre en su parcela y en un saque esquina botado por Pau Miguélez el central Gaizka Argente sorprendió a la zaga andaluza para librarse de su par y conectar un poderoso cabezazo que puso el 1-0.

Los andaluces no bajaron los brazos y gozaron de un par de opciones claras en las que les faltó acierto para nivelar el marcador. La primera la tuvo Leandro en el 66 y ya en el 75 fue Roan Riera el que envió la pelota por encima del larguero.

Bien armado defensivamente los verdinegros frenaron las últimas acometidas de un Recre volcado, pero ya agotado después de un descomunal esfuerzo de todos los protagonistas sobre un terreno de juego que aguantó bien la lluvia y no deslució el buen espectáculo ofrecido por los dos equipos.

Ficha técnica:

1.- Sestao River: Iru; Markel Etxeberria (Peral, m.29), Ugarte, Argente, Jon Rojo; Castillo (Carrión, min.85), Castañeda, Laka, Pau Miguélez (Efremov, min.85); Arzak (Zearreta, min.72) y Bengoetxea (Zorrilla, min.72).

0.- Recreativo de Huelva: Manu Fernández; Mikel Montero (José Carlos, min.84), Bonaque, Riera, Nacho Ruiz; Prats (Cortés, min.68), Vela, Segura (Romero, min.79), Aitor García; Ale Marín y Leandro (Alonso, min.68).

Goles: 1-0, min,61: Argente.

Árbitro: Omar Álvarez Rodríguez (Comité castellano-leonés). Mostró tarjetas amarillas a Prats (m.42), Mikel Montero (m.42), Bengoetxea (m.44), Segura (m.53), Castillo (m.74) y Argente (m.81).

Incidencias: final de la Copa Federación disputada en el Campo Municipal de Las Llanas. Lleno, con 4.000 aficionados en las gradas, entre ellos alrededor de medio millar de seguidores del Recreativo. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entregó el trofeo al capitán de Sestao River, Markel Etxeberria. EFE

ibn/jl

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